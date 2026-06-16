El Govern reforça la convivència viària amb una nova edició de la campanya “Andorra Territori Ciclista”

Amb l’objectiu de promoure una mobilitat més segura, responsable i respectuosa, el Govern, a través de la Secretaria d’Estat de Transició energètica, Transports i Mobilitat, desplega una nova edició de la campanya “Andorra Territori Ciclista”, una iniciativa que des del 2018 promou la seguretat viària i la convivència entre ciclistes i conductors. En aquesta edició, la campanya posa l’accent en els beneficis compartits d’una mobilitat responsable i sostenible, i té com a objectiu fomentar conductes segures tant en bicicleta com al volant, reduir la percepció de conflicte i reforçar la idea que l’espai viari és compartit.
Sota l’eslògan “El respecte va sobre rodes”, aquesta nova edició vol recordar que el respecte, l’empatia i la prudència són elements clau per a garantir la seguretat de tothom. En aquest sentit, el secretari d’Estat de Transició energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha destacat que la convivència a la carretera és una responsabilitat col·lectiva. “Volem ser un referent de convivència, seguretat viària i mobilitat sostenible”, ha assegurat Forné.
La seguretat no depèn només de les normes, sinó de les actituds. “No n’hi ha prou amb demanar respecte”, el respecte ha d’anar acompanyat de les infraestructures (que hem de crear com a administració) que facilitin aquesta convivència”, ha expressat el secretari d’Estat.
La campanya es desplega a través de cinc càpsules audiovisuals que aborden situacions quotidianes de la circulació —com els avançaments, les rotondes, els semàfors, els túnels o els angles morts— amb una idea central: el respecte és el que protegeix tots els usuaris de la via.
Amb el concepte “Una carretera, dues perspectives”, les peces mostren simultàniament la visió del ciclista i la del conductor, posant en relleu una mateixa realitat compartida i promovent una mirada més empàtica i conscient.
La campanya es difondrà de juny a octubre de 2026 a través dels canals digitals de l’Àrea de Mobilitat, amb adaptació a diversos formats per a ampliar-ne l’abast.