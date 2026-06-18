La piscina de la Mola, a Encamp, obrirà aquest dissabte

A Encamp, la piscina de la Mola encetarà la temporada el pròxim dissabte, 20 de juny, amb l’horari habitual de les 10 h a les 20 hores fins al 6 de setembre. L’equipament, un dels espais més populars durant l’estiu i que compta amb un aforament màxim de 250 persones, ajustarà excepcionalment l’horari del 22 al 26 de juny i del 29 al 30 de juny, oferint servei de les 12 a les 20 hores.
El preu de l’entrada general serà de 8,20 euros per a tot el dia mentre que per als infants (majors de 3 anys) i majors de 65 anys serà de 4,60 euros, amb un descompte del 10% per als usuaris del Carnet Jove en ambdues franges). Els abonaments per tot l’estiu per a socis dels centres esportius de la parròquia i que tinguin abonament anyal seran de 30,70 euros i de 15,10 euros per a infants i majors de 65 anys. Les persones que no siguin sòcies dels centres esportius de la parròquia podran obtenir l’abonament per un import de 104,60 euros i 54,40 euros en cas de ser infants o majors de 65, i amb un 20% de descompte per als usuaris del Carnet Jove.
La Mola un espai d’activitats esportives i culturals a tocar de l’aigua
Pel que fa a les activitats que s’hi podran realitzar, es repetirà l’experiència amb la Federació Andorrana de Vòlei i, el camp de vòlei estarà disponible en l’horari coincident al d’obertura de la piscina. Per a fer ús de la instal·lació caldrà reserva prèvia a la mateixa piscina o al centre esportiu. Per altra banda, la bibliopiscina serà els dimecres a les 11 hores (a partir del dia 8 de juliol) mentre que l’aiguagim es durà a terme els dilluns i dimecres a les 8:15 h i els dimarts i divendres a les 20:15 h, amb sessions de 60 minuts de durada.
Espai de restauració «Nàutic La Mola»
La piscina compta també amb espai de bar i restauració obert en horari ampliat al del servei de bany i piscina.