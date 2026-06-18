El Grup de Treball de la Comissió de Pantalles surt als parcs per a escoltar les famílies de la Seu i la comarca

El Grup de Treball de la Comissió de Pantalles, un equip interprofessional de prevenció de l’Alt Urgell, posa en marxa una acció participativa als espais públics freqüentats per infants i famílies amb la voluntat de conèixer de primera mà les seves necessitats. Aquesta iniciativa busca afavorir l’escolta activa i la participació ciutadana per a identificar preocupacions, necessitats i possibles línies de treball futures al voltant de la criança, l’educació i l’ús de les tecnologies.
L’organització de l’acció corre a càrrec d’una àmplia xarxa de serveis de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, que inclou de manera conjunta el Servei Comarcal de Joventut, Punt Òmnia, CAPAU, EAIA Alt Pirineu Oriental, EAP La Seu d’Urgell, el Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil, el Servei d’Intervenció Socioeducativa Itinerant Alt Urgell i l’Àrea de Joventut i Infància de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
Converses directes als parcs de la comarca
Des d’aquest dijous, 18 de juny, i durant els mesos vinents, en horari de tarda, els professionals d’aquest grup de treball es desplaçaran a diversos parcs i espais públics tant de la Seu d’Urgell com d’altres municipis de la comarca de l’Alt Urgell. L’objectiu d’aquests desplaçaments és conversar directament amb les famílies per a recollir informació sobre les seves inquietuds i necessitats.
Aquesta recollida es vertebrarà a partir de tres preguntes consensuades pels professionals:
- Quina edat tenen els teus fills i filles?
- Què és el que més et preocupa ara mateix sobre els teus fills i filles?
- Quin suport t’agradaria rebre dels professionals?
Tota la informació recollida en aquestes trobades servirà per a identificar les demandes comunes de la població i dissenyar futures accions de suport, orientació i acompanyament a les famílies del territori.
Participació anònima i en línia
Paral·lelament a l’atenció presencial, l’acció oferirà altres canals per a garantir que tothom pugui expressar-se:
- Bústia de participació anònima: Es disposarà d’una bústia física on les famílies podran deixar les seves propostes, inquietuds o suggeriments de manera totalment confidencial. Aquesta bústia inclourà de manera visible el missatge «Què et preocupa dels teus fills?» i estarà oberta a recollir aportacions vinculades a diferents aspectes de la criança, incloent-hi l’ús de les pantalles, els límits educatius i altres temes d’interès familiar.
- Enquesta digital: Per a ampliar la participació, s’ha creat una enquesta en línia amb les mateixes tres preguntes clau. Aquest qüestionari es difondrà a través dels diferents canals de comunicació dels serveis i entitats participants, i ja es pot respondre directament clicant a l’enllaç següent: Formulari de Participació de la Comissió de Pantalles.
El valor del treball en xarxa i de proximitat
Des de l’organització es destaca especialment la voluntat del Grup de Treball d’apropar-se a les famílies en els seus espais quotidians per a escoltar-les directament i conèixer les seves necessitats reals. L’acció aposta decididament per una metodologia participativa i de proximitat, facilitant tant la conversa cara a cara com la participació anònima i a través d’Internet.
Així mateix, es posa en relleu el gran valor del treball en xarxa assolit entre els diferents serveis i professionals implicats en l’atenció a la infància, l’adolescència i les famílies de la Seu i la comarca, unes aportacions conjuntes que permetran orientar amb encert les futures accions comunitàries i reforçar els recursos de suport a tot l’Alt Urgell.