La nevada permet l’obertura de circuits de fons a la majoria d’estacions catalanes d’esquí nòrdic

Nevada a Tuixent-la Vansa aquest divendres (Imatge: @TuixentLaVansa)

La nevada d’aquest divendres permet a la majoria d’estacions de nòrdic del Pirineu català obrir circuits d’esquí de fons per a aquest cap de setmana. De moment, aquest divendres Tuixent-la Vansa, Lles de Cerdanya, Aransa i Tavascan ja han confirmat l’obertura d’una part de la seva àrea per a la pràctica d’aquest esport.

La resta de complexos de Tot Nòrdic –Sant Joan de l’Erm, Guils-Fontanera i Virós-Vallferrera– també han expressat la voluntat de fer-ho, tot i que estan pendents de confirmar l’abast de la nevada, que aquest vespre encara continua i que, aquesta vegada sí, ha beneficiat el sector.

De fet, les set estacions de Tot Nòrdic han manifestat que aniran traçant i obrint circuits en funció de la neu que hagi caigut en aquest temporal, que és previst que aquest dissabte ja hagi marxat i deixi pas a un dia ben assolellat i ideal per a gaudir de la neu. Alhora, totes elles mantenen obertes les seves àrees per a raquetes de neu i la resta de serveis turístics, com ara bar, restaurant, refugi, lloguer o escola.

Des de Tot Nòrdic i des de les mateixes estacions s’anirà informant, a través de les seves xarxes socials, de les actualitzacions pel que fa a aquesta disponibilitat de neu i d’instal·lacions.