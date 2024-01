La meteorologia fa ajornar el Saragossa – FC Andorra

Estat de la Romareda que ha impedit que es jugués el Saragossa – Andorra (FC Andorra)

Tot i que, les precipitacions arreu de la península ibèrica s’han fet esperar, aquestes, han acabat arribant. Tard, però ja han fet acte de presència. Algunes províncies espanyoles estan rebent la precipitació, unes en forma d’aigua i, altres, amb nevades. L’Aragó n’és un de molts exemples aquestes darreres hores.

Precisament a la capital aragonesa, a Saragossa, havia de jugar aquest vespre de divendres l’FC Andorra una nova jordana de lliga. Els tricolors tenien un compromís a la Romareda amb el titular del terreny de joc. Bé, el camp és de titularitat municipal, però els d’Eder Sarabia havien de jugar amb els que actuen de locals, el Saragossa, vaja.

El camp, i així ho han vist també els àrbitres del matx, estava impracticable per la neu caiguda les últimes hores i el millor era no jugar el partit. Ara, caldrà determinar una nova data per a l’enfrontament. No s’ha d’oblidar que l’encontre d’aquest divendres era de gran transcendència per a l’FC Andorra, vista la seva compromesa classificació a la segona divisió, amb l’ombra del descens sent una tortura.