Coberta del llibre “La nena que volia dibuixar”

Títol: La nena que volia dibuixar

Escriptora: Roser Capdevila

Il·lustradora: Roser Capdevila

Editorial: Bindi Books

Pàgines: 128

Edat: D’interès general

La nena que volia dibuixar recull els petits records d’infantesa de Roser Capdevila. Publicat per primera vegada el 2018 per Angle Editorial, Bindi Books ens ofereix ara una nova edició d’aquest llibre, que es presenta com unes memòries il·lustrades. Aquest volum narra la infància i l’adolescència de Capdevila, un període que va anar teixint mentre tenia cura dels últims dies de la seva mare fa més de vint anys.

L’obra ens ofereix un viatge al segle passat i una immersió en la biografia de l’autora. Amb el seu estil inconfusible i un humor propi, l’artista retrata la seva vida des del naixement, passant per la presentació de la seva família, els escenaris d’Horta que sempre l’han acompanyada, fins als remeis i les rutines de la postguerra catalana. Capdevila opta per dibuixos a tinta i ploma, amb una paleta de colors continguda, i acompanya les il·lustracions amb un breu text manuscrit en lletra lligada.

Aquestes memòries són aptes per a totes les edats. Els lectors més joves descobriran episodis tràgics, com els dies grisos després de la guerra i la crueltat de la dictadura, però també podran gaudir de l’enginy narratiu i visual de l’autora, així com de les festes i de les tradicions que el poble mai va deixar de celebrar. Els lectors més grans trobaran records d’una època socialment amarga, però Capdevila transforma aquests moments en miniescenes personals que adquireixen un significat universal. Aquest primer volum ens deixa amb ganes de més i esperem que continuï, per a conèixer més capítols de la vida de Roser Capdevila, ja com a dona adulta i com a artista consagrada de la literatura infantil catalana.





Cristina Correro / Clijcat / Faristol