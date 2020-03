Aquest divendres 6 de març tindrà lloc la inauguració oficial del 5è Festival del Joc al Pirineu de la Seu d’Urgell, a les 19.00 h, a la sala de la Immaculada. Aquest serà el tret de sortida de dos dies plens d’activitats i experiències relacionades amb el joc a la capital de l’Alt Urgell.

Enguany el Festival del Joc del Pirineu està dedicat a la música en motiu de l’Any Brudieu, ja que enguany es commemora el 500 aniversari del naixement de Joan Brudieu, compositor renaixentista que va desenvolupar tota la seva carrera a la Catedral de Sant Maria de la Seu d’Urgell. Per això, tal i com explica el director del festival, Xavi Socías, “l’estructura de l’acte inaugural es desmarca de les classes magistrals i s’entén com un espai de trobada i experimentació sota un mateix paraigua temàtic, en aquest cas, la música”.

Socías avança que per inaugurar el festival “s’ha volgut convidar a dues personalitats que puguin donar la seva visió de la música i el joc des de dos entorns diferenciats, per una banda el Pirineu, i per una altra, el món del joc de taula. Un espai de trobada comú sota un mateix concepte”.

En aquest sentit, Pilar Planavila, musicoterapeuta que desenvolupa la seva activitat professional a la Seu d’Urgell i utilitza la música i els jocs musicals per alimentar les seves propostes professionals, conduirà un taller interactiu on el públic jugarà amb la música. Per la seva part, Pepe Pedraz, dissenyador de jocs, divulgador i escriptor, parlarà de l’evolució de l’home cap al model actual on el joc viu amb nosaltres. A més, realitzarà una introducció narrativa del joc de rol d’autoria pròpia New Life. En aquesta ocasió el públic assistent a l’acte podrà participar com a jugadors en una introducció narrativa a un joc de rol.

Val a dir que l’acte inaugural del Festival del Joc del Pirineu també es comptarà amb la presència de Bru Corbella, pianista i compositor, que acompanyarà amb música en directe creant l’atmosfera adequada per donar el merescut tret de sortida a aquest certamen dedicat al joc.

El festival

A la plaça Patalín, dissabte 7 de març, al matí, tindrà lloc una altra proposta del festival que unirà joc i música a través d’un cercle musical, utilitzant percussió, i dirigit Music Training Lab, activitat on hi participaran més de 50 persones, on totes a la vegada i de forma inicialment improvisada, acabaran tocant una melodia conjunta.

Una altra activitat on la música estarà present en el Festival del Joc del Pirineu serà un multitaller que tindrà lloc a la sala Sant Domènec anomenat Let’s Play, una experiència lúdica i musical progressiva, que anirà de la percussió a la creació musical digital, a través del joc.

La tercera activitat on joc i música aniran de la mà serà l’espectacle musical interactiu Cercle Musical que tindrà lloc a la plaça Patalín, i que el públic en podrà gaudir. Una quarta proposta serà un taller ludicomusical per a infants de 2 i 3 anys que anirà a càrrec de la directora de l’Escola Municipal de Música, Sonia Lanau, mentre que la cinquena activitat serà un joc de rol amb música en directe.

La Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell, un dels espais singulars on es desenvoluparà el Festival del Joc del Pirineu, serà l’escenari d’un biblioscape l’enigma del qual anirà al voltant de partitures musicals.



Partides exclusives

Es realitzaran un total de 21 partides exclusives, de tots els nivells, edats i temàtiques. Es portaran a terme en diferents espais, però sobretot a l’Espai Ermengol. Aquestes partides compten amb el guiatge d’un expert en el joc per tal de gaudir al màxim de la partida.

El nom exclusiu ve donat per la seva singularitat: jocs de dimensions gegants, jocs descatalogats o encara en producció que no es poden comprar i es fan en espais molt singulars. Hi haurà partides exclusives a partir de 2 anys d’edat.

Durant tot el cap de setmana, la Seu d’Urgell tindrà un total de 6 ludoteques que funcionaran a la vegada. Les ludoteques són: jocs d’iniciació i familiars i primers jocs, a la sala Sant Domènec; jocs gegants, a l’exterior de Sant Domènec; per a jugadors avançats, a l’Espai Ermengol; d’iniciació a jocs de rol, a la sala La Cuina; i jocs tradicionals, a la plaça Patalín.

Novament, es compta amb la col·laboració d’Ayudar Jugando, associació benèfica que promou el joc com a eina per a ajudar nens i nenes en situació de risc social.

Tu poses el joc, nosaltres et cedim l’espai

La 5a edició del Festival del Joc del Pirineu ofereix la possibilitat de celebrar partides de manera privada en espais singulars de la Seu d’Urgell. Sota el lema ‘Tu poses el joc, nosaltres et cedim l’espai’, l’organització del festival posa a disposició del públic tres espais durant els dies que se celebri aquest esdeveniment, amb l’objectiu d’obrir el festival a diferents llocs de la ciutat.

Els espais són: la cripta de l’antiga església del col·legi Lestonnac (Les Monges); el cor de l’actual sala la Immaculada; i el soterrani de l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat. Per poder gaudir d’una partida privada en algun d’aquests tres espais singulars de la ciutat cal fer una reserva de manera anticipada fins el 5 de març enviant un correu electrònic a info@festivaljocpirineu.cat També durant el cap de setmana del festival es podrà fer una reserva de manera presencial al punt d’informació que hi haurà ubicat a l’entrada de la sala Sant Domènec.

El Festival del Joc del Pirineu 2020 torna a oferir la possibilitat de celebrar una partida del joc que es porti de casa i de forma privada en un bar-restaurant de la Seu d’Urgell. Els establiments que enguany ofereixen els seus espais són el Restaurant Micel·la, l’Hotel Nice, el Restaurant Paisatges i el Restaurant Pifarré.

Per poder anar a jugar en algun d’aquests quatre establiments adherits a l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell cal demanar dia, hora i restaurant tot enviant un correu electrònic a alturgell@hostlaer.org abans del dijous 5 de març.

PIRIJOC, jornada formativa de joc i educació

Des de fa 4 anys, el col·legi La Salle de la Seu d’Urgell impulsa la Jornada Pedagògica del joc del Pirineu per a professorat de totes les etapes ​escolars. La formació inclou l’estudi de l’aprenentatge basat en jocs, la gamificació, el rol, entre d’altres qüestions. Es tracta d’una formació reconeguda per l’ICE de Lleida i que compta amb la presència de formadors reconeguts arreu del territori.

En la jornada d’enguany, que tindrà lloc també aquest dissabte 7 de març, amb la temàtica “El poder del rol a l’aula”, professorat que utilitza el rol a l’aula compartiran les seves experiències i donaran indicacions bàsiques per tenir una primera impressió de com el rol pot participar en el dia a dia a l’aula amb David Díaz, Òscar de Paula, Sergi Sánchez, Maria Sabiote i Natxo Maté. En una segona part, Pepe Pedraz, especialista en l’estudi, disseny i divulgació d’experiències basades en jocs, realitzarà un taller.



Exposició: “30 anys d’Aquelarre”

En el marc del festival hi haurà una exposició dedicada al primer joc de rol editat a l’estat espanyol, ‘Aquelarre’, que enguany fa 30 anys. La mostra presenta les diferents edicions que se’n disposen, així com il·lustracions i material inèdit que permet al visitant fer un recorregut pels seus 30 anys d’història, i que encara és vigent en les taules de joc d’arreu.

Aquesta exposició es podrà visitar tant dissabte 7 de març (de 10 a 19 hores) com diumenge 8 de març (de 10 a 14 hores), a la sala ‘la Cuina’ de la Seu d’Urgell.

Premi Amic del Joc

El premi Amic del Joc que atorga el Festival del Joc del Pirineu se li concedirà en aquesta edició a l’Ajuntament de Tona com a organitzador de la fira Joc, que enguany fa 20 anys, sent el primer certamen d’aquestes característiques que té lloc al nostre país.

El festival també atorgarà, novament, els Premis Catalunya al millor joc en català i millor joc editat a Catalunya durant el 2019. Recordem que l’objectiu d’aquest concurs és fer un reconeixement públic a l’esforç de crear i editar jocs de taula a Catalunya. Així mateix, es vol contribuir des del festival a contribuir a donar prestigi i al suport social dels jocs de taula com a obres culturals, objectes de creació i autoria reconeguda.