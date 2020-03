Una de les proposicions estel·lars del 18è Consell General de Joves proposava augmentar el salari mínim a 1.500 euros.

En el treball en comissió d’aquest dimecres s’ha modificat el redactat per fixar-lo en 1.200 per anar-lo incrementant progressivament perquè s’ha considerat que fixar-lo de cop en 1.500 podia tenir “un efecte negatiu sobre les empreses” segons afirmen Judit Badia, del Col·legi Janer, i Mateu Ferrer, del Lycée Comte de Foix.

Altra de les proposicions destacades, la que demana augmentar els permisos de paternitat i maternitat, ha estat aplaudida pels consellers. La secretària de la Sindicatura, Susanna Vela, ha afirmat que “ha sorprès la consciència que tenene d‘igualtat de gènere” i destaca que “han volgut deixar molt clar que no es tracta només del descans de la mare, sinó també del pare”.

També se n’han presentat un parell per millorar la qualitat de vida dels gossos de la gossera, com ara “saber per què són abandonats i ficar un càstig, perquè no són objectes”, addueix l’alumna del Lycée Marta Machado.

Tant consellers com alumnes valoren molt positivament l’experiència. Així, la consellera general, Sandra Codina, assegura que ha quedat “francament sorpresa” amb els petits consellers ja que “tenen moltes idees i de molta qualitat”. La sorpresa ha estat per les dues parts, perquè els alumnes com el Pol Cerdà, de l’escola andorrana d’Encamp, tampoc s’esperava “que fos així”. “Pensava que seria més avorrit”, ha dit.

Les proposicions de llei que prèviament els alumnes han treballat a classe i aquest dimecres han posat en comú amb els dels altres centres en les comissions es debatran al Consell General el 25 de març.