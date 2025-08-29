La lectura del pregó infantil enceta la Festa Major de la Seu

175 nenes i nens dels casals d’estiu de la Seu d’Urgell i de la comarca han obert el primer acte de la Festa Major 2025 aquest divendres al matí amb la lectura del pregó infantil, acompanyats pels seus monitors i monitores, així com per l’alcalde de la ciutat, Joan Barrera, i la regidora de Festes i d’Infància, Christina Moreno, els quals els hi han desitjat que gaudeixin d’allò més d’aquests dies de festa i alegria.
La cercavila infantil ha arrencat des de la plaça dels Oms en direcció carrer Major, que ha finalitzat a l’envelat que hi ha instal·lat a la plaça Catalunya, i així evitar al màxim l’exposició dels infants al sol. La cercavila infantil ha estat presidida pels nens i nenes del Casal Municipal de la Seu i Castellciutat, seguits pel casal Languedor, el casal de Bellestar i el casal de Pixies, disfressats i disfressades de diferents temàtiques i ballant al ritme de música de festa major.
En acabar la rua, nenes i nens han pujat a l’escenari per a ballar les seves coreografies. L’activitat dels casals participants en aquest primer acte de Festa Major ha continuat amb una representació de cada casal per a llegir el pregó infantil, elaborat de manera conjunta.
Text íntegre del Pregó Infantil de la Festa Major 2025
PIXIES:
Al casal dels Pixies hem jugat de valent,
Descobrint oficis en tot moment.
Comença la festa major amb escuma i diversió,
I pels tobogans baixem amb emoció.
Entre rialles, música i calor,
Alegria! És festa major!
LANGUEDOR:
Aquest estiu hem omplert el casal de color i emocions,
jocs, gimcanes i cançons.
Contents i emocionades,
ja tenim corbates i barretines preparades
perquè diumenge a la plaça hem d’anar
per veure i ballar el Ball Cerdà.
CASAL BELLESTAR:
La Festa Major arriba amb passos de gegant, com l’Ot i l’Urgell que per tots son estimats.
Ja estan preparats, amb els tambors i les gralles per saltar, cantar i ballar i fer d’aquests dies els més divertits de l’any!
Prepareu els somriures i les ganes de festa, que la ciutat s’omple de màgia i alegria ben fresca!
Alegria, que és festa major!
CASAL MUNICIPAL DE LA SEU i CASTELLCIUTAT:
Al Municipal la Doctora Claris ens ha visitat
i amb la seva màquina pel temps hem viatjat.
Des de la prehistòria a l’edat contemporània hem descobert
troglodites, princeses i molts tresors hem obert.
Dilluns a la nit els carrers s’ompliran de foc
i nosaltres amb molta emoció anirem al correfoc.
I amb focs artificials
ens acomiadem d’aquest estiu que ha estat tan genial.
BONA FESTA MAJOR!!