La lectura del pregó infantil enceta la Festa Major de la Seu

By:
On:
In: Pirineu
Els infants en l'acte del pregó infantil de Festa Major a la Seu (Aj. la Seu)
Els infants en l’acte del pregó infantil de Festa Major a la Seu (Aj. la Seu)

175 nenes i nens dels casals d’estiu de la Seu d’Urgell i de la comarca han obert el primer acte de la Festa Major 2025 aquest divendres al matí amb la lectura del pregó infantil, acompanyats pels seus monitors i monitores, així com per l’alcalde de la ciutat, Joan Barrera, i la regidora de Festes i d’Infància, Christina Moreno, els quals els hi han desitjat que gaudeixin d’allò més d’aquests dies de festa i alegria.   

La cercavila infantil ha arrencat des de la plaça dels Oms en direcció carrer Major, que ha finalitzat a l’envelat que hi ha instal·lat a la plaça Catalunya, i així evitar al màxim l’exposició dels infants al sol. La cercavila infantil ha estat presidida pels nens i nenes del Casal Municipal de la Seu i Castellciutat, seguits pel casal Languedor, el casal de Bellestar i el casal de Pixies, disfressats i disfressades de diferents temàtiques i ballant al ritme de música de festa major. 

En acabar la rua, nenes i nens han pujat a l’escenari per a ballar les seves coreografies. L’activitat dels casals participants en aquest primer acte de Festa Major ha continuat amb una representació de cada casal per a llegir el pregó infantil, elaborat de manera conjunta. 



Text íntegre del Pregó Infantil de la Festa Major 2025

PIXIES:

Al casal dels Pixies hem jugat de valent,

Descobrint oficis en tot moment.

Comença la festa major amb escuma i diversió,

I pels tobogans baixem amb emoció.

Entre rialles, música i calor,

Alegria! És festa major!



LANGUEDOR:

Aquest estiu hem omplert el casal de color i emocions,

jocs, gimcanes i cançons.

Contents i emocionades,

ja tenim corbates i barretines preparades

perquè diumenge a la plaça hem d’anar

per veure i ballar el Ball Cerdà.



CASAL BELLESTAR:

La Festa Major arriba amb passos de gegant, com l’Ot i l’Urgell que per tots son estimats.

Ja estan preparats, amb els tambors i les gralles per saltar, cantar i ballar i fer d’aquests dies els més divertits de l’any!

Prepareu els somriures i les ganes de festa, que la ciutat s’omple de màgia i alegria ben fresca!

Alegria, que és festa major!



CASAL MUNICIPAL DE LA SEU i CASTELLCIUTAT:

Al Municipal la Doctora Claris ens ha visitat

i amb la seva màquina pel temps hem viatjat.

Des de la prehistòria a l’edat contemporània hem descobert

troglodites, princeses i molts tresors hem obert.

Dilluns a la nit els carrers s’ompliran de foc

i nosaltres amb molta emoció anirem al correfoc.

I amb focs artificials

ens acomiadem d’aquest estiu que ha estat tan genial.

BONA FESTA MAJOR!!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]