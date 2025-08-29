Creu Roja: Durant l’any s’han realitzat 411 actuacions preventives en esdeveniments festius

Els punts liles esdevenen un servei essencial en les celebracions festives (Creu Roja Andorrana)
La Creu Roja Andorrana fa públic el balanç anual de les activitats preventives realitzades durant el 2025 a través dels serveis Punt Lila i RollingAND, dissenyats per a promoure la seguretat, prevenir riscos i sensibilitzar la ciutadania en esdeveniments festius. Durant aquest any, s’han realitzat un total de 411 actuacions informatives i educatives, amb la distribució de més de 210 tapa-gots reutilitzables, 57 tests d’alcohol i 3 tests de substàncies, així com material d’higiene femenina i preservatius.

Els Punts Lila i RollingAND han estat presents en diversos esdeveniments durant l’any:

• Encamp – Carnestoltes (01/03–04/03) : Serveis actius: Punt Lila i RollingAND


• Encamp – Festa Major (20/06–22/06) : Serveis actius: Punt Lila i RollingAND


• Canillo – Festa Major (18/07–20/07) : Serveis actius: Punt Lila i RollingAND


• Escaldes-Engordany – Festa Major (26/07–27/07) : Servei actiu: Punt Lila


• Sant Julià de Lòria – Festa Major (25/07–29/07) : Servei actiu: Punt Lila


• Andorra la Vella – Festa Major (01/08–04/08) : Serveis actius: Punt Lila i RollingAND


• Encamp – Festa Major (14/08–15/08) : Serveis actius: Punt Lila i RollingAND


• Santa Coloma – Festa Major (23/08–24/08) : Servei actiu: Punt Lila

En comparació amb l’any anterior, les actuacions informatives i educatives han augmentat un 37%, passant de les aproximadament 300 del 2024 a les 411 del 2025. Els tapa-gots repartits han duplicat la xifra anterior, amb un increment del 110%, mentre que els tests preventius d’alcohol i substàncies han crescut un 33%. Amb aquest balanç, la Creu Roja Andorrana reafirma el seu compromís amb la seguretat ciutadana, la prevenció i la sensibilització, consolidant els Punts Lila i RollingAND com a recursos indispensables en festes i esdeveniments multitudinaris.

