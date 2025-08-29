Creu Roja: Durant l’any s’han realitzat 411 actuacions preventives en esdeveniments festius

La Creu Roja Andorrana fa públic el balanç anual de les activitats preventives realitzades durant el 2025 a través dels serveis Punt Lila i RollingAND, dissenyats per a promoure la seguretat, prevenir riscos i sensibilitzar la ciutadania en esdeveniments festius. Durant aquest any, s’han realitzat un total de 411 actuacions informatives i educatives, amb la distribució de més de 210 tapa-gots reutilitzables, 57 tests d’alcohol i 3 tests de substàncies, així com material d’higiene femenina i preservatius.
Els Punts Lila i RollingAND han estat presents en diversos esdeveniments durant l’any:
• Encamp – Carnestoltes (01/03–04/03) : Serveis actius: Punt Lila i RollingAND
• Encamp – Festa Major (20/06–22/06) : Serveis actius: Punt Lila i RollingAND
• Canillo – Festa Major (18/07–20/07) : Serveis actius: Punt Lila i RollingAND
• Escaldes-Engordany – Festa Major (26/07–27/07) : Servei actiu: Punt Lila
• Sant Julià de Lòria – Festa Major (25/07–29/07) : Servei actiu: Punt Lila
• Andorra la Vella – Festa Major (01/08–04/08) : Serveis actius: Punt Lila i RollingAND
• Encamp – Festa Major (14/08–15/08) : Serveis actius: Punt Lila i RollingAND
• Santa Coloma – Festa Major (23/08–24/08) : Servei actiu: Punt Lila
En comparació amb l’any anterior, les actuacions informatives i educatives han augmentat un 37%, passant de les aproximadament 300 del 2024 a les 411 del 2025. Els tapa-gots repartits han duplicat la xifra anterior, amb un increment del 110%, mentre que els tests preventius d’alcohol i substàncies han crescut un 33%. Amb aquest balanç, la Creu Roja Andorrana reafirma el seu compromís amb la seguretat ciutadana, la prevenció i la sensibilització, consolidant els Punts Lila i RollingAND com a recursos indispensables en festes i esdeveniments multitudinaris.