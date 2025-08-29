El CSJ aprova el nomenament de dues noves magistrades del Tribunal de Corts

El Consell Superior de la Justícia (CSJ) ha aprovat el nomenament de Míriam de Rosa Palacio com a magistrada adscrita al Tribunal de Corts, per a ocupar la plaça de dedicació plena, en el marc del concurs obert entre juristes de competència tècnica reconeguda publicat per edicte del 26-5-25 i de conformitat amb el que disposa l’article 66 ter de la Llei qualificada de la Justícia i el Títol I, Capítol 2, del Reglament de l’estatut dels membres de les carreres judicial i fiscal de 25 de febrer de 2021.
De la mateixa manera, el CSJ també ha aprovat el nomenament de Nàdia Alís Cirera com a magistrada adscrita al Tribunal de Corts, per a ocupar la plaça de dedicació plena, en el marc del concurs de promoció interna publicat per edicte del 26-5-25 i de conformitat amb el que disposa l’article 66 ter de la Llei qualificada de la Justícia i el Títol I, Capítol 2, del Reglament de l’estatut dels membres de les carreres judicial i fiscal de 25 de febrer de 2021.
Aquests nomenaments seran efectius a comptar de la data de la presa de possessió del càrrec i, d’acord amb l’article 65 de la Llei qualificada de la justícia, que diu que abans de prendre possessió del càrrec cal prestar jurament o promesa davant del Consell Superior.