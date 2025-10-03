La iniciativa “Tracem el futur d’Andorra en un món que canvia” arriba dilluns a Encamp i dimarts al Pas

Cartell anunciant la sessió a Encamp (Comú d'Encamp)
“Tracem el futur d’Andorra en un món que canvia” és un procés de reflexió col·lectiva per a definir els reptes de futur d’Andorra per als propers anys a través de la participació ciutadana i amb la voluntat de recollir les inquietuds, propostes i visions de tots els col·lectius per tal que la reflexió sigui el més plural i representativa possible.

La trobada a Encamp se celebrarà aquest dilluns, 6 d’octubre, de les 20:30 a les 22 hores, al Complex Esportiu i Sociocultural mentre que la sessió al Pas de la Casa serà el dimarts, 7 d’octubre, a la mateixa hora, al Centre Esportiu.

L’objectiu és impulsar una reflexió col·lectiva amb la implicació de tota la ciutadania i dels sectors socioeconòmics per a construir una visió compartida sobre el futur d’Andorra. Aquest objectiu es concreta en els objectius específics següents:

. Incorporar la intel·ligència col·lectiva per a posar en valor el coneixement compartit i la reflexió conjunta sobre els grans desafiaments que afronta el país.

. Orientar les polítiques públiques cap a models de desenvolupament més sostenibles, inclusius i orientats al benestar comú, que donin resposta a les necessitats de la ciutadania.

. Fomentar una cultura democràtica més plural, deliberativa i participativa que afavoreixi la implicació activa de la ciutadania en els afers públics.

. Cohesionar la societat al voltant d’una visió conjunta del futur del país, afavorint la convivència i reforçant la capacitat col·lectiva per a afrontar els reptes actuals i futurs.



El procés està estructurat en dues fases diferenciades, però complementàries:

Fase 1: Debats territorials i multisectorials (Octubre 2025)
. Sessions de debat obertes a la ciutadania a totes les parròquies i al Pas de la Casa.
. Sessions de debat amb agents vinculats als diferents àmbits temàtics.

Fase 2: Assemblea Ciutadana (Gener 2026)
Una mostra representativa de 50 persones majors d’edat analitzarà les propostes sorgides i elaborarà un informe final de recomanacions o conclusions.

Fase de retorn (primer trimestre 2026)
Es farà una sessió pública de retorn per a compartir amb tota la ciutadania els resultats del procés i les conclusions de l’Assemblea Ciutadana.



El debat estarà estructurat entorn de cinc àmbits de debat clau per al futur del país:

Salut i cohesió social.

Transició energètica i medi ambient.

Diversificació, transformació econòmica i digital.

Habitatge, demografia, ordenament del territori i connectivitat.

Identitat, cultura i educació.

Aquests àmbits de debat serviran per a identificar els reptes i les oportunitats i per a formular propostes d’actuació realistes i compartides

