La iniciativa “Tracem el futur d’Andorra en un món que canvia” arriba dilluns a Encamp i dimarts al Pas

“Tracem el futur d’Andorra en un món que canvia” és un procés de reflexió col·lectiva per a definir els reptes de futur d’Andorra per als propers anys a través de la participació ciutadana i amb la voluntat de recollir les inquietuds, propostes i visions de tots els col·lectius per tal que la reflexió sigui el més plural i representativa possible.
La trobada a Encamp se celebrarà aquest dilluns, 6 d’octubre, de les 20:30 a les 22 hores, al Complex Esportiu i Sociocultural mentre que la sessió al Pas de la Casa serà el dimarts, 7 d’octubre, a la mateixa hora, al Centre Esportiu.
L’objectiu és impulsar una reflexió col·lectiva amb la implicació de tota la ciutadania i dels sectors socioeconòmics per a construir una visió compartida sobre el futur d’Andorra. Aquest objectiu es concreta en els objectius específics següents:
. Incorporar la intel·ligència col·lectiva per a posar en valor el coneixement compartit i la reflexió conjunta sobre els grans desafiaments que afronta el país.
. Orientar les polítiques públiques cap a models de desenvolupament més sostenibles, inclusius i orientats al benestar comú, que donin resposta a les necessitats de la ciutadania.
. Fomentar una cultura democràtica més plural, deliberativa i participativa que afavoreixi la implicació activa de la ciutadania en els afers públics.
. Cohesionar la societat al voltant d’una visió conjunta del futur del país, afavorint la convivència i reforçant la capacitat col·lectiva per a afrontar els reptes actuals i futurs.
El procés està estructurat en dues fases diferenciades, però complementàries:
Fase 1: Debats territorials i multisectorials (Octubre 2025)
. Sessions de debat obertes a la ciutadania a totes les parròquies i al Pas de la Casa.
. Sessions de debat amb agents vinculats als diferents àmbits temàtics.
Fase 2: Assemblea Ciutadana (Gener 2026)
Una mostra representativa de 50 persones majors d’edat analitzarà les propostes sorgides i elaborarà un informe final de recomanacions o conclusions.
Fase de retorn (primer trimestre 2026)
Es farà una sessió pública de retorn per a compartir amb tota la ciutadania els resultats del procés i les conclusions de l’Assemblea Ciutadana.
El debat estarà estructurat entorn de cinc àmbits de debat clau per al futur del país:
Salut i cohesió social.
Transició energètica i medi ambient.
Diversificació, transformació econòmica i digital.
Habitatge, demografia, ordenament del territori i connectivitat.
Identitat, cultura i educació.
Aquests àmbits de debat serviran per a identificar els reptes i les oportunitats i per a formular propostes d’actuació realistes i compartides