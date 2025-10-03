L’èxit de l’exposició “Lo Mite Emmascarat”, a Gerri de la Sal, fa que es prorrogui fins al 26 d’octubre

El Museu de Gerri de la Sal ha anunciat uns dies més de pròrroga de l’exposició fotogràfica Lo Mite Emmascarat, de l’artista nord-americana Ashley Suszczynski, per a donar l’oportunitat de descobrir-la a aquelles persones que encara no l’han vista. Lo Mite Emmascarat recull una selecció de fotografies del projecte Masked Traditions, en què Ashley Suszczynski documenta, a través de la fotografia, celebracions de mascarades rurals d’arreu del món.
Les imatges exposades al Reial Alfolí de Gerri ofereixen una galeria impactant de personatges ancestrals, protagonistes de festes, rituals i cerimònies tradicionals de diversos països d’Europa. L’exposició, organitzada pel Tabaca Film Fest, ha despertat un gran interès entre públic local i visitants d’arreu, i des de la inauguració, el 8 d’agost passat, ha rebut més de 1.800 visitants.
L’artista, captivada per l’entorn i la rebuda
Ashley Suszczynski, que va ser a Gerri de la Sal per a assistir al Tabaca Film Fest, va ser testimoni directe de l’efecte de la seva obra entre el públic, i ha explicat que la seva experiència al Pallars ha estat especial. “Exposar Lo Mite Emmascarat aquí ha estat una experiència preciosa. L’entorn i l’edifici del Reial Alfolí han ofert un escenari immillorable que ha donat una gran força a l’obra. Ha estat molt emocionant veure la connexió i l’interès de persones de totes les edats per a conèixer les històries que hi ha darrere de cada fotografia. De Gerri i del Tabaca m’emporto molta calidesa i autenticitat. Hi he trobat un equip apassionat, que ha cuidat tots els detalls, i un públic obert, curiós i molt proper”, ha declarat l’artista.
Prorrogada fins al 26 d’octubre
La mostra s’havia programat fins al 30 de setembre, però davant la repercussió i bona rebuda que ha tingut, la direcció del Museu de la Sal i l’organització del festival han acordat prorrogar-la, i es podrà continuar visitant gratuïtament durant els caps de setmana, fins al final de la temporada. “És una exposició que agrada molt a tothom”, ha declarat Aroa Yagüe, directora del Museu de Gerri,“i animem totes les persones que encara no l’han vista a venir a conèixer el treball únic i fascinant d’aquesta fotògrafa reconeguda internacionalment”.
L’interès despertat per Lo Mite Emmascarat ha anat més enllà de Gerri de la Sal, i altres espais i entitats culturals han expressat la voluntat d’acollir l’exposició. Per això, el Tabaca Film Fest té previst facilitar una itinerància que permeti apropar el projecte fotogràfic d’Ashley Suszczynski a nous públics i territoris.