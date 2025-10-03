Joan Verdú, en finalitzar l’estada a Ushuaia: “Ha estat un període molt important”

L’esquiador del Principat, Joan Verdú, fa un balanç molt positiu de les quatre setmanes d’entrenament a Ushuaia. “Ja tinc bastant, bastant clar amb el que competiré, així que ha estat un període molt important en el qual hem sumat moltíssim, amb moltíssima informació i hem arribat a molt bones conclusions, així que el ‘feeling’ és bo, estem contents d’aquesta estada”, ha assegurat l’esportista andorrà.
“Hem acabat el camp de pretemporada a Ushuaia amb molt bons dies de treball, amb molt bon ‘feeling’, provant marca nova, testant botes i nous esquís”, ha explicat Verdú, que ara, ja a casa, sap que la feina continua perquè es troba a poc més de vint dies del debut en competició: “Ara queden unes setmanes de polir detalls abans de la primera Copa del Món, a Sölden, el dia 26 d’octubre, i estem amb tot el ‘team’ a tope”.
Del 31 d’agost al 28 de setembre l’equip de Joan Verdú al complet ha estat entrenant a Ushuaia (Argentina) per tal de posar les bases per a estar en condicions per a l’estrena a la Copa del Món de gegant que tindrà lloc el pròxim 26 d’octubre a Sölden (Àustria). L’expedició ha tornat a casa, per a continuar amb la preparació física en aquesta recta final de la pretemporada.