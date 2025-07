La importància de la lectura en els més joves

Infants llegint llibres (iStock)

La lectura, més que una simple activitat, és un punt d’ancoratge essencial en el desenvolupament dels més joves. A través de les pàgines d’un llibre, es desplega un món ric en experiències, coneixements i emocions que influeixen en la formació integral dels individus. És en les primeres etapes de la vida quan l’afinitat amb la lectura pot establir-se com un hàbit fonamental, amb repercussions profundes en diversos àmbits de l’ésser.

Michel Desmurget, destacat expert en neurociència, ha posat de manifest l’impacte transformador que té la lectura en els joves. Des del desenvolupament de les habilitats intel·lectuals fins a la construcció d’un sentit d’empatia i comprensió del món, la lectura actua com a catalitzador del creixement personal i social.

És bàsic reconèixer que la lectura no és únicament una tasca individual, sinó un procés que requereix l’apropiació col·lectiva de pares, educadors i la societat en general. Els adults tenen la responsabilitat de fomentar un entorn en què la lectura sigui valorada i fàcilment accessible per als joves. Des de la primera infància, exposar els nens a llibres i narracions és crucial per a despertar el seu interès i establir una relació positiva amb la lectura.





Per Tot Sant Cugat