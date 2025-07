Com bregar amb la suor facial i mantenir el rostre fresc a l’estiu

Una dona acalorada patint suor facial (Belleza Activa)

L’estiu és meravellós, sí, però entre les altes temperatures, la humitat ambiental i també els raigs del sol, hi ha un detall incòmode que no es pot ignorar: la suor facial. Aquesta lluentor gens afavoridora en el front, les gotes que apareixen en el front i el llavi superior i aquest “efecte mullat” que arruïna qualsevol intent de maquillatge durador.

Si tu també formes part del club dels qui suen per la cara —sobretot al juliol i agost—, tranquil·la: no estàs sola, i sí que hi ha maneres de mantenir a ratlla aquest excés de suor sense maltractar la teva pell. Aquí t’expliquem tot el que has de saber per a sobreviure a la calor sense perdre la frescor ni l’estil.





Per què suem tant a la cara?

El rostre és una de les zones amb major concentració de glàndules sudorípares. Suem per a regular la temperatura corporal, i a l’estiu aquest mecanisme s’activa constantment. Però, hi ha altres factors que agreugen la suor facial: l’estrès, l’ús de productes massa densos, la falta d’exfoliació, o fins i tot desequilibris hormonals.

A més, la pell del rostre, en estar més exposada, reacciona abans a la calor ambiental que altres zones del cos.

Combatre la suor facial no és qüestió d’amagar-la, sinó d’entendre com funciona la teva pell i actuar amb productes adequats, hàbits lleugers i trucs senzills. I recorda: suar és normal, saludable i humà. L’important és que tu et sentis còmoda en la teva pell… fins i tot al juliol.





Trucs infal·libles per a bregar amb la suor facial en ple estiu

Encara que no podem evitar que el cos suï –perquè és una funció natural i saludable–, sí que podem adoptar alguns gestos que minimitzin els seus efectes més molestos en el rostre. Des d’adaptar la teva rutina de neteja fins a triar bé el maquillatge o aprendre a refrescar la pell en el moment just, aquests consells t’ajudaran a mantenir el control (i la frescor) fins i tot en els dies més calorosos de l’estiu.

1. Neteja lleugera, però constant

Un dels errors més comuns a l’estiu és no adaptar la rutina facial a la calor. Si notes suor excessiva, és important que netegis la pell matí i nit amb un gel suau, específic per al teu tipus de pell, que elimini impureses sense alterar la barrera cutània.

Evita els netejadors que ressequin massa: si la pell se sent agredida, produirà més grassa… i més suor com a mecanisme de defensa.

2. Usa cosmètics de textura fluida o en gel

Tria sèrums, hidratants i protectors solars amb textura lleugera, que s’absorbeixin ràpidament i no deixin residu. Les fórmules oil-free, amb ingredients com a àcid hialurònic o niacinamida, hidraten sense obstruir els porus.

Un truc extra? Guarda els teus productes a la nevera: la sensació de frescor ajuda a calmar la pell i redueix la sudoració immediata després d’aplicar-los.

3. El paper matificant és el teu millor amic

No arrossegaments la suor amb un mocador o la mà (empitjoraràs la situació). En el seu lloc, tingues sempre a mà paper matificant o tovalloletes absorbents. Pressiona suaument sobre les zones més propenses —front, nas, llavi superior— i oblida’t de la lluentor sense arruïnar el teu maquillatge.

També pots optar per pólvores matificants translúcides, però sense abusar: en excés poden barrejar-se amb la suor i crear efecte “empolsat” poc afavoridor.

4. Maquillatge resistent i fórmules que respiren

En els mesos de més calor, el millor és simplificar la rutina de maquillatge. Prefereix bases lleugeres, en format fluid o cushion, amb acabat mat o semimat, i que incloguin protecció solar.

Aplica només el just: una base, corrector en zones clau i un toc de coloret en crema o pols. Fixa amb un esprai fixador lliure d’alcohol i retoca si és necessari durant el dia amb pólvores compactes.

5. Refresca i calma amb boires facials

Les boires són una solució expressa (i molt gustosa) per a combatre la calor i la suor facial. Tria una que contingui ingredients calmants, com a aigua termal, àloe vera o cogombre, i usa-la durant el dia quan sentis el rostre sobreescalfat.

Algunes fins i tot ajuden a fixar el maquillatge o controlar el greix, així que pots integrar-les en la teva rutina diària sense problema.

6. Consulta si sents que la suor és excessiva

Si notes que la suor facial t’afecta de manera intensa o constant —fins i tot en ambients frescos o sense esforç físic—, pot tractar-se d’hiperhidrosis facials, un estat mèdic que pot tractar-se amb solucions professionals com la toxina botulínica (sí, també en la cara).

Consulta amb un dermatòleg si sents que aquest problema afecta la teva qualitat de vida o autoestima.





Per Belleza Activa