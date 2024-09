La ignorància sobre el sexe en l’actualitat

Roser Rodríguez Jerez

La sexualitat continua sent un tema tabú, tant sobre els problemes que poden sorgir com en plantejar l’educació als joves. Calen propostes de normalització d’una cosa que no deixa de ser una part important de les nostres vides. La sexualitat forma part dels éssers vius, és a dir, el sexe; allò psicològic, com és sentir-se i pensar-se com a home o dona; i els socials, que fan referència al comportament que estableix la societat per a cada sexe.

Aleshores es pot entendre per sexualitat la manera com cada ésser humà es manifesta com a home o com a dona, d’acord amb les normes i valors propis de la seva cultura i de la seva època.





Pràctiques, hàbits i coneixements als estudiants

El coneixements bàsics sobre sexualitat humana, nivell de coneixements sobre mètodes anticonceptius, per descriure les persones en termes d’edat, raça, sexe, gènere, nivell educatiu a l’idioma principal, situació laboral, ingressos, professió, estat civil.

En l’atenció en consulta de salut sexual i reproductiva a persones amb orientació lèsbica o bisexual, moltes han rebut una atenció que els pot fer sentir discriminades, jutjades o que no s’ha atès a la seva demanda.

Això deriva de vegades que les persones amb orientació lèsbica o bisexual no tornin a consulta o ho facin amb menor freqüència, o que siguin les persones professionals les que facin supòsits sobre el tipus de pràctiques de la persona en funció de la seva orientació sexual, i que tot això tingui com a conseqüència una freqüència menor d’exploracions rutinàries o proves diagnòstiques necessàries per a la prevenció d’infeccions i malalties.

Resum: La salut sexual és un dret que ens permet exercir els nostres drets humans, i té com a base el dret de tota persona a l’autonomia corporal.