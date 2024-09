La Bicianciana de Coll de Nargó celebra l’11a edició

Cartell de la Bicianciana 2024

Diumenge vinent, 29 de setembre, se celebrarà l’onzena edició de la Bicianciana de Coll de Nargó, la cursa de ciclisme retro més veterana de l’Alt Urgell. El recorregut d’enguany, de 44 quilòmetres i 1.000 metres de desnivell, passarà novament pels colls de Montanissell i de Bóixols. Entremig hi haurà el pas per l’Sterrato de Set Comelles, de 7,6 quilòmetres. La sortida està prevista a les nou del matí des de l’església de Sant Climent.

La Bicianciana va néixer amb l’objectiu de reunir a la comarca aficionats al ciclisme que disposin de bicicletes antigues, ja siguin adquirides, restaurades o bé cedides per familiars o amics. Són bicis anteriors al 1990 i que tenen força diferències amb les actuals. La més evident és el que el canvi està situat al quadre, just a sota el manillar. També tenen menys pinyons, però els plats tenen més dents, per la qual cosa costa més agafar cadència. Un altre tret característic és que el peu va a dins el pedal, tot i que hi ha aficionats que prefereixen no portar aquesta mena de suport, per a tenir així més llibertat a l’hora de posar el peu a terra.

Des dels seus inicis, la trobada ha combinat l’àmbit purament esportiu amb la vocació de reivindicar el passat del ciclisme. Per això, els participants també exhibeixen per a l’ocasió mallots de llana, gorres, boines i d’altres materials de dècades enrere. A més a més, els acompanyen cotxes i motocicletes d’època per a ambientar la sortida.