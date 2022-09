La Gran Fondo d’Encamp i el Pas comença aquest diumenge amb les curses, animació musical i sortejos

La primera edició de la Gran Fondo World Championship d’Encamp i el Pas de la Casa començarà aquest diumenge, 18 de setembre, amb la plaça dels Arínsols com a espai neuràlgic de l’esdeveniment. La plaça serà la zona de sortida de les tres curses ciclistes programades i, a més, disposarà de diverses activitats durant el matí per a amenitzar la jornada, com un espai de refrigeri, el concert de l’artista Patxi Leiva i diferents sortejos per a tots els assistents.

L’esdeveniment començarà a les 7.30 h amb la sortida de la cursa ENVALIRA (103 km). A les 8 h, hi haurà la sortida del recorregut BEIXALÍS, de 47 km, i finalment, a les 10 h, sortiran els corredors de la distància CORTALS, de 31 km. La meta de les tres curses serà precisament als Cortals, tot i això, un cop acabats els recorreguts, els ciclistes tornaran a la plaça dels Arínsols per a rebre els premis i finalitzar la jornada.

L’espai de refrigeris de la plaça estarà obert a partir de les 10.30 h i el concert de Patxi Leiva es farà a les 12 h. L’entrega de premis està prevista per a les 13 h i seguidament hi haurà el sortegi de forfaits, material esportiu i diferents obsequis tant per als participants com per al públic assistent.

Una primera edició amb el triatleta alemany Jan Frodeno com a ambaixador

La primera edició de la Grand Fondo World Championship comptarà amb un ambaixador internacional de renom: el triatleta alemany, campió olímpic i tres vegades campió mundial de l’Ironman, Jan Frodeno, que actualment resideix a Andorra.

Els recorreguts de l’esdeveniment inclouen els tres ports encampadans més reconeguts per a la pràctica del ciclisme de tots els nivells: els Cortals, el Port d’Envalira i la collada de Beixalís, els dos darrers protagonistes en el Tour de França 2021 en les seves etapes andorranes i de la Vuelta España, entre altres competicions i esdeveniments ciclistes de renom.

Gran Fondo World Tour és un circuit internacional, present actualment a 21 països i amb més de 20 proves previstes per al 2022. La prova que se celebrarà a Encamp i al Pas de la Casa situarà en el mapa internacional una de les zones més populars del Principat per a la pràctica del ciclisme de carretera.