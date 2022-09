Aus i vidres, l’amenaça silenciosa

A nivell global, la col·lisió contra vidres és reconeguda com una important amenaça, que provoca la mort de milions d’aus cada any a zones construïdes. Tot i això, és un fenomen poc estudiat a Europa i les referències més conegudes són les estimacions realitzades a Amèrica del Nord, on és reconeguda com una de les principals causes de mortalitat directa provocada per l’ésser humà.

Un estudi del 2014 efectuat pel Servei de Pesca i Vida Silvestre dels Estats Units i la Institució Smithsonian va estimar que entre 365 milions i mil milions d’aus moren anualment per col·lisions d’edificis als EUA. Segons les estimacions del govern canadenc, en aquest país les col·lisions amb vidres maten entre 16 i 42 milions d’aus a l’any.

Més a prop, a Espanya, no hi ha registres oficials d’aus col·lisionades, però, l’únic estudi realitzat sobre aquest tema va concloure que la col·lisió d’aus contra edificis pot ser una amenaça seriosa per a les aus migratòries del Mediterrani. A “l’estudi 1 Col·lisió d’aus contra vidres en una ciutat de la costa mediterrània ibèrica durant la migració tardorenca” es van registrar 193 aus mortes per col·lisió de 17 espècies diferents des del 2012 al 2015 en un únic edifici de Tarragona.

Per Ecoticias