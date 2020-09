La gent gran de la Seu celebrarà la seva festa anual amb activitats culturals i lúdiques de petit format

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ho té tot a punt per celebrar la Festa de la Gent Gran, enguany condicionada per la Covid-19, sota el lema ‘Més que mai, celebrem la vida’, i que tindrà lloc del 28 de setembre a 4 d’octubre.

Així doncs, la tradicional programació lúdico-cultural s’ha hagut d’adaptar a l’actual situació epidemiològica, amb actes de petit format, amb aforaments limitats, inscripció prèvia i amb totes les mesures higièniques i de seguretat recomanades per les autoritats sanitàries.

Al respecte, la tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones i regidora de Gent Gran de l’Ajuntament urgellenc, Marian Lamolla, afirma que “aquest any, més que mai, i si les circumstàncies ens ho permeten, tenim ganes de celebrar la setmana dedicada a la nostra get gran”. Lamolla ho justifica dient que “durant aquests mesos que portem de pandèmia, la gent gran ha estat el col·lectiu més vulnerable, i que ha vist més alterat el seu dia a dia, ja que el confinament, el tancament de l’Esplai i el Centre de Dia, i el fet que inicialment la malaltia afectés més a aquesta franja d’edat, ha comportat que les persones grans hagin estat especialment protegides”.

La regidora de Gent Gran remarca també que “ara que sembla que la situació epidemiològica ens ho permet, hem programat una setmana dedicada a celebrar la festa de la gent gran amb més d’una dotzena de propostes culturals i lúdiques que desitjo que ens permetin, per uns dues, gaudir de la festa”.

Com fer inscripció prèvia

El programa de la festa es compon de 14 propostes pensades totes elles per al gaudi de la gent gran. Per assistir a cadascuna d’elles caldrà fer una reserva prèvia a través del web de l’Ajuntament a l’enllaç: http://agenda.aj-laseu.cat/gentgran

També es pot fer la inscripció prèvia trucant o enviant un missatge per WhastApp al telèfon 678 507 889, de les vuit del matí a les tres de la tarda, o trucant al Consorci d’Atenció a les Persones al telèfon 973 354 102, de nou del matí a dues del migdia.

La reserva d’assistència a les activitats es podrà fer a partir de demà 16 de setembre i fins el pròxim dia 25. Es recomana que en el cas de fer la reserva per telèfon s’aprofiti per apuntar-se a totes les activitats de la festa a les que es vulgui participar.

El programa d’actes

El dilluns 28 de setembre arrenca la Festa de la Gent Gran 2020 amb la primera activitat de les 14 programades enguany. Serà a les 12 del migdia amb l’actuació musical del Duet Daura durant el dinar de germanor que tindrà lloc a la Residència Llar de Sant Josep. Per dimarts 29 de setembre, també a les 12 del migdia, es repetirà aquesta actuació musical en el dinar de germanor que celebrarà la Residència del Sant Hospital (a l’edifici del Seminari). Ambdues activitats es realitzaran a porta tancada exclusivament per a les persones residents.

Per dimarts 29 de setembre, a les set de la tarda al CETAP, tindrà lloc la xerrada Què cal saber del dolor?, a càrrec del farmacèutic Joan Lluís Purgimon i la doctora Núria López, directora de la Residència de la Fundació Sant Hospital.

Per dimecres 30 de setembre a les 12 del migdia, a la sala Sant Domènec, hi haurà la presentació del llibre ‘La lluita per la República a la Seu, a l’Alt Pirineu i a Andorra. La figura d’Enric Canturri (1931-1939)’, d’Amadeu Gallart. La introducció d’aquesta presentació literària anirà a càrrec de Sol Gasch, historiadora.

A les vuit del vespre, Cinemes Guiu projectarà la pel·lícula ‘Dios mío ¿pero qué te hemos hecho?’ de Philippe de Chauveron. Una comèdia francesa per passar una bona estona.

Dia Mundial de la Gent Gran

Com cada any, la Festa de la Gent Gran de la Seu d’Urgell se celebra en el marc del Dia Mundial de la Gent Gran que s’escau dijous 1 d’octubre. Per aquesta jornada commemorativa hi ha preparades tres activitats ben diferents: a les onze del matí es farà un taller de ioga a la natura, a càrrec d’Anna Llorens, al Parc del Segre; a les 12 del migdia, al pati de la Biblioteca Sant Agustí, es farà una lectura en viu amb poemes de Josep Carner, tot celebrant l’any dedicat al poeta; i a les set de la tarda, l’alumnat de l’Escola Municipal de Música i Conservatori de Música dels Pirineus oferirà un concert a la sala Sant Domènec.

La festa de la gent gran seguirà divendres 2 d’octubre, a les deu del matí, amb una visita guiada a l’església de Santa Magdalena (que té mig segle d’història), a càrrec de l’historiador Carles Gascón. Aquesta activitat s’emmarca també en la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura (Per una Mobilitat Sense Emissions).

A les set de la tarda es farà la xerrada ‘La fragilitat en la tercera edat: el paper de la Fisioteràpia’ a càrrec de Teresa Serra, Montse Sansa i Míriam Bellido, representants de la Secció Territorial de l’Alt Pirineu i Aran del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. La conferència tindrà lloc a la tercera planta del CETAP.

Dissabte 3 d’octubre, RàdioSeu emetrà a les 12 del migdia el programa ‘Música del record’, en homenatge a la Celest Puy. La jornada seguirà a les vuit del vespre amb l’actuació de l’Orquestrina Trama que oferirà un concert de música tradicional del Pirineu, a la sala Sant Domènec.

Diumenge 4 d’octubre, a les 12 del migdia, la Coral Signum oferirà un concert a la terrassa del Parc del Segre. En acabar s’oferirà un vermut per al públic assistent.

Acte institucional

La Festa de la Gent Gran la clourà l’acte institucional que se celebrarà també diumenge, a les sis de la tarda, a la pista polivalent de la zona esportiva municipal, amb la salutació de l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, i la regidora de Gent Gran, Marian Lamolla, dirigida a les persones grans de la nostra ciutat.

Després dels parlaments institucionals s’amenitzarà la tarda amb un concert d’havaneres, acompanyat de rom cremat i coca, a càrrec d’Els Cremats (havaneres, cant de taverna i sons cubans).

Val a dir que és obligatori assistir a tots aquests actes amb mascareta i respectar les mesures de distància i higiene habituals.

Cal remarcar que l’organització es reserva el dret d’alterar aquest programa d’actes si les circumstàncies ho exigeixen.

Col·laboradors

Una edició més, la Festa de la Gent Gran de la Seu d’Urgell està organitzada per la Regidoria de Gent Gran de l’Ajuntament urgellenc, i compta amb la col·laboració de: Consell Municipal de Gent Gran, Esplai de la Gent Gran, Fundació Sant Hospital, Llar de Sant Josep, RàdioSeu, Escola Municipal de Música i Conservatori de Música dels Pirineus, Col·legi de Farmacèutics de Catalunya, Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura de la Generalitat de Catalunya, Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Anna Llorens (professora de ioga), Germandat de Sant Sebastià, Amadeu Gallart i Sol Gasch, Biblioteca Sant Agustí, Secció Territorial de l’Alt Pirineu i Aran del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.