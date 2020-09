El confinament va augmentar l’exposició dels nens a les xarxes socials

L’empresa de ciberseguretat S2 Grupo ha alertat que durant el confinament s’ha produït un increment considerable de fotos i vídeos de nens en les xarxes socials (vídeos de TikTok, cuinant, estudiant, fent esport, etc.), igual que succeeix en els períodes de vacances, la qual cosa significa una sobreexposició de la seva imatge en entorns públics i, per tant, major risc de què puguin ser víctimes de ciberdelictes (ciberassetjament, ciberextorsió, etc.).

“Compartir fotos dels nostres fills, nebots, etc., menors d’edat no és un problema sempre que ho realitzem en entorns privats. El problema és que això no ho solem fer així i cometem tres errors, principalment. Aquests són aportar dades personals amb la foto, lloc i fer-les públiques. Sense adonar-nos estem generant una identitat digital a aquest menor que serà gairebé inesborrable en el futur”, ha assegurat José Rosell, soci-director de S2 Grupo.

“La publicació d’aquestes imatges es fan amb la millor de les intencions, però hem de recordar que aquestes poden ser manipulades i s’han conegut molts casos en les quals han estat utilitzades per altres menors per a burlar-se o en àlbums amb contingut sexual infantil. El que suposa greus ciberdelictes amb conseqüències molt dures“, ha afirmat Miguel A. Juan, soci-director de S2 Grupo.

Des de l’empresa de ciberseguretat s’ha recordat que a partir dels 14 anys el menor pot decidir sobre la seva identitat digital i, si considera que ha danyat al seu honor o dignitat el publicat pels seus familiars en la seva infància, podria denunciar-los.

Per Tecnonews