Els infants de la Seu se sumen en l’elaboració d’una campanya de sensibilització i prevenció del bullying i ciberbullying

Aquest divendres, la primera sessió plenària del Consell Municipal d’Infants de la Seu d’Urgell de l’actual curs escolar ha acordat treballar per a organitzar una campanya de sensibilització i prevenció de l’assetjament escolar i el ciberbullying al municipi urgellenc, coincidint així amb el que van acordar la setmana passada els membres del Consell Municipal d’Adolescents. Tal i com ja es va explicar, el projecte abordarà aquesta problemàtica des de tres perspectives: observador/a, víctima i agressor/a. La campanya s’anirà desenvolupant en futures sessions de treball al llarg del curs.
En aquesta primera sessió plenària del consell municipal, els nens i nenes també han traslladat a l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, i a la regidora de Joventut i Educació, Christina Moreno, altres propostes i suggeriments relacionades amb l’incivisme d’alguns (brutícia dels carrers, defecacions i miccions de gossos, cotxes mal aparcats a guals, cantonades o passos de vianants, mal ús de patinets elèctrics, també sobre excessos de velocitat a entorns de les escoles, etc.).
Els infants també han demanat al Consistori la millora i manteniment dels parcs infantils. En aquest punt, se’ls hi ha respost que des de l’equip de govern en són conscients i que hi ha un projecte per a actualitzar alguns elements que puguin ser més inclusius, moderns i per a més edats.
En aquest primer plenari dels infants també s’han abordat aspectes relacionats amb la seguretat ciutadana (circulació de patinets, velocitat dels vehicles i estacionaments), així com possibles millores en la il·luminació en alguns espais de la via pública. Al respecte, l’alcalde Barrera ha anunciat que en els propers dies entrarà en vigor la nova ordenança sobre l’ús dels patinets elèctrics.
Una altra proposta és la instal·lació de cistelles de bàsquet d’una mida més baixa per als infants més petits allà on ja hi ha cistelles de mida convencional.
Respecte a Castellciutat, els infants han proposat un pas de vianants a la carretera nacional i, alhora, han mostrat la seva preocupació per la perillositat de la línia contínua. També han preguntat per l’acabament de les obres del parc infantil del Rastrillo.