La Generalitat homologa 55 plans d’autoprotecció, entre els quals el túnel de Vielha

La Comissió d’Autoprotecció de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya ha homologat un total de 55 plans d’autoprotecció (PAU), la majoria per activitats no temporals i a la vegueria de Barcelona. Entre els PAU homologats destaquen el del túnel de Vielha Juan Carlos I, els túnels de l’autopista C32 Pau Casals, el Parc Sanitari Pere Virgili al barri de Vallcarca de Barcelona, i les instal·lacions de l’alimentària Tarradellas a Gurb. També s’han homologat els PAU de diverses subestacions elèctriques d’alta tensió, així com hotels, ports esportius, hospitals i residències de gent gran.
En l’àmbit d’activitats temporals, sobresurt especialment l’Extreme Barcelona 2025, un dels esdeveniments internacionals més importants d’esports urbans, que tindrà lloc al Parc del Fòrum de Barcelona del 5 al 7 de setembre, just l’endemà de la reunió de la Comissió.
La sessió ha estat presidida per la directora general de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, Marta Cassany, i ha comptat amb la participació del subdirector de Programes en Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, Sergio Delgado; i el Cap de Planificació de Bombers de Barcelona, Sergi Bové.
Amb aquests 55 PAU homologats, el nombre total d’homologacions de 2025 continua creixent i ja arriba als 315 plans aprovats. En aquesta comissió, no hi ha hagut cap expedient amb homologació parcial.
Què són els PAU?
L’autoprotecció és el conjunt de mesures (procediments, sistemes i organització) que s’han de prendre segons diverses situacions de risc, en un àmbit determinat. El Decret 30/2015, de 3 de març, estableix el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i fixa el contingut d’aquestes mesures.
Cada mes, a Catalunya, la Comissió d’Autoprotecció avalua els plans que preparen empreses, centres i activitats per a preveure, prevenir i controlar riscos i garantir una resposta adequada davant d’emergències.
Els PAU s’han d’implantar durant el primer any de vigència i han de seguir un procés de revisió i actualització contínua per a assegurar-ne l’eficàcia.