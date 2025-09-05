Karate: Silvio Moreira enceta la temporada a Salzburg

Silvio Moreira enceta la temporada 2025-2026 aquest mateix dissabte. Ho farà a Salzburg en la que és la tercera cita d’aquest 2025 de les Sèries A, que es disputa en terres austríaques. El karateka, número 131 del rànquing de Kata, debutarà en la modalitat de Kata que es posarà en marxa a partir de les 9 del matí segons l’horari oficial.
“És la primera prova de la temporada i tenim moltes ganes de començar bé”, ha indicat Moreira en declaracions a la Federació Andorrana de Karate (FandKarate). “Anem a competir i a donar-ho tot a Salzburg”, ha insistit l’esportista del Principat, que arriba a la prova després d’haver-se penjat l’or en la mateixa modalitat en els Jocs dels Petits Estats d’Europa.