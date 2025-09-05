La guia de recursos educatius de la Seu s’actualitza i incorpora novetats de cara al nou curs

L’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, en el marc del Pla Educatiu d’Entorn, ha actualitzat la guia de recursos i serveis educatius del municipi, així com la incorporació de novetats per a aquest proper curs 2025-2026. Aquesta guia renovada recull un total de 68 recursos i serveis distribuïts en 6 apartats: formació reglada, activitats culturals, artístiques i científiques, ensenyament d’idiomes, suport acadèmic, activitats esportives i educació en el lleure.
La guia, que no es distribueix físicament, es pot trobar a la pàgina web de l’Ajuntament de la Seu i es farà difusió també a través d’Instagram i pels grups de WhatsApp de les AFA i AMPA del municipi.
Cal recordar que aquesta és una guia que es va actualitzant, i que qualsevol professional o servei educatiu que vulgui un canvi de dades pot posar-se en contacte amb el Pla Educatiu d’Entorn enviant un correu a l’adreça pee@laseu.cat, o bé trucant al telèfon 600 409 306, i el grup motor valorarà la seva inclusió.