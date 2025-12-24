La Generalitat destina 14,3 M€ a diferents actuacions d’infraestructures de residus al Pallars Jussà

El Govern de la Generalitat ha autoritzat l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) a concedir al Consell Comarcal del Pallars Jussà una subvenció directa per a finançar les actuacions urgents de manteniment de l’abocador de Tremp, per un import màxim d’1.044.030,54 euros. El Govern català també ha autoritzat l’Agència de Residus de Catalunya a concedir una subvenció en espècie per import de 13.213.845 euros, per a la implantació d’aquest Centre que donarà servei a les comarques del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça i la Vall d’Aran.
El Consell Comarcal del Pallars Jussà, amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya, ha elaborat el projecte bàsic per a integrar el model de gestió dels residus municipals d’aquestes comarques en un únic Centre de tractament de residus municipals a Tremp (CTR), que ha de permetre el tractament mecànic i biològic de 13.000 tones/any de fracció resta i l’ampliació i millora de la planta de compostatge amb capacitat per a 2.500 tones/any de fracció orgànica.
Les obres per a la construcció del centre inclouen la urbanització de la nova parcel·la, l’obra civil i la nova edificació per a la implantació de naus i l’ampliació dels edificis existents, la maquinària i equipaments diversos per al tractament dels residus, i altres instal·lacions generals per donar servei al nou equipament.
Vista la magnitud i la complexitat del projecte plantejat, i atès que és un projecte planificat per l’ARC per a donar servei a un àmbit supracomarcal, el Consell Comarcal del Pallars Jussà ha sol·licitat que la subvenció sigui en espècie, atès que l’ens local no disposa dels recursos necessaris per a executar el projecte amb garanties.
El desenvolupament d’aquest nou Centre de tractament de residus és una peça clau en aquest àmbit de l’Alt Pirineu i Aran, que permetrà assegurar el tractament previ de la fracció resta i millorar la gestió de la fracció orgànica recollida selectivament.