“Els grups parlamentaris de DA i CC donem suport al nomenament de Sílvia Calvó com a directora general de FEDA”

Els Grups Parlamentaris de Demòcrates (DA) i Ciutadans Compromesos (CC) donem suport al nomenament de Sílvia Calvó com a nova directora general de FEDA, en substitució d’Albert Moles, qui ha arribat a l’edat de jubilació. Des del Grup de DA i CC considerem que Calvó és la persona idònia per a ocupar el càrrec, tenint en compte la seva trajectòria acadèmica i al servei públic, així com també la seva àmplia experiència al sector energètic del país: sense anar més lluny, ha estat durant vuit anys ministra de Medi Ambient i presidenta de FEDA.
La seva vàlua professional i capacitats justifiquen plenament la decisió del Govern de nomenar-la en el càrrec a partir del mes de febrer, en una transició que durarà uns mesos per a fer el traspàs d’informació i projectes en curs.
Les qualitats reconegudes de Calvó no justifiquen, per tant, les crítiques rebudes per part d’alguns grups parlamentaris, i més tenint en compte que el nomenament s’ha fet seguint el que estableix la Llei de FEDA.
Grups Parlamentaris de Demòcrates (DA) i Ciutadans Compromesos (CC)