Salut continua avançant en la creació de l’Institut Universitari de Recerca en Salut

El Consell de Ministres ha aprovat, aquest dimarts, continuar avançant amb la creació de l’Institut Universitari de Recerca en Salut (IURS), i ha donat llum verda al Decret que deixa sense efecte l’actual Laboratori Nacional d’Epidemiologia (LNE) pas previ per a l’impuls de la nova institució. L’LNE es va crear el novembre de 2020 amb l’objectiu d’aplicar tècniques per a fer el seguiment epidemiològic de l’emergència sanitària causada pel SARS-CoV-2 i ajudar així a donar una resposta més eficient i adequada enfront a la COVID-19. Una vegada finalitzada la situació d’emergència sanitària, l’LNE es va reorientar per a dur a terme tasques de foment i coordinació de la recerca en el marc del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS).
Passat aquest temps, es creu convenient deixar sense efecte l’estructura de l’LNE per a transformar-lo en un institut de recerca, l’Institut Universitari de recerca en salut (IURS), adscrit a la Universitat d’Andorra (UdA).
Aquest nou Institut neix amb la voluntat de convertir-se en l’eix vertebrador de la recerca en salut a Andorra, articulant dues vessant essencials: la recerca aplicada i orientada a les necessitats del sistema sanitari i de la població; i, la dimensió acadèmica, promovent la generació de coneixement, la transferència científica i la formació dels professionals. Així, l’IURS tindrà l’objectiu d’impulsar la recerca i la creació de sinergies amb l’àmbit públic i privat.