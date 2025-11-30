Títol: La Frances fa ganyotes
Escriptor: William Cole
Il·lustrador: Tomi Ungerer
Traducció: Marc Donat
Editorial: entreDos
Pàgines: No especificat
Edat: Primers lectors
D’infants que fan el ronsa abans d’anar a dormir n’hi ha a totes les llars. I molts autors d’aquí i d’allà prenen aquest tema com a motiu del seu llibre. Però, pocs n’hem vist de tan reeixits com aquest àlbum que, per fi, arriba a casa nostra publicat per EntreDos. Magníficament traduït per Marc Donat, que ha sabut trobar rimes tan ben escandides com divertides per a les estrofes de l’autor nord-americà, cada doble pàgina s’arrodoneix, complementa i fa enriolar amb les il·lustracions de l’enyorat Tomi Ungerer, simples, netes i, per què no dir-ho, senzillament genials.
No és un dels àlbums més coneguts internacionalment d’aquest il·lustrador, probablement perquè el text no és seu. Però val la pena llegir-lo i rellegir-lo, mirar-se’l i remirar-se’l des de les guardes, que són impagables, i després entrar en el joc i fer el que la Frances, la protagonista, fa o intenta fer. Més enllà de les onze mímiques que al llarg d’aquest àlbum fa la noieta, el joc es pot proposar als lectors tant si és de dia com si és hora d’anar al llit. Pot ser molt divertit. I pot també ajudar a observar, un verb que esdevé cada cop més necessari a l’Era de la Imatge, en comptes d’engolir fotos de WhatsApp com desesperats…
Teresa Duran / Clijcat / Faristol