La Federació de karate fa un salt en matèria tecnològica a les competicions

Pas endavant de la Federació Andorrana de Karate (FandKarate) en matèria de tecnologia. El Trofeu Primavera d’Ordino del passat dissabte va ser el primer a introduir un nou sistema tecnològic per a seguir tota la informació de la competició de manera telemàtica i al minut. En primer lloc, el sistema permet mitjançant una pantalla a cada tatami el seguiment de la puntuació del combat així com la puntuació del mateix en directe. Un canvi que ajuda el públic a seguir la situació de la competició de manera fàcil, tot i que no es tinguin coneixements de l’esport.
A més, el nou sistema també permet seguir els resultats de manera telemàtica des de qualsevol dispositiu mòbil amb actualitzacions constants per a facilitar també l’accés a la informació de qualsevol seguidor des de qualsevol punt.
El president de la federació, Xavier Herver, ha posat en valor el canvi i ha destacat que “estem amb un sistema nou que és el que s’utilitza a Espanya a tots els campionats i és un sistema gratificant perquè a la gent des de la grada els permet anar sabent al segon com estan anant els combats”.