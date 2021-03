La Comapedrosa Andorra inaugura els Campionats del Món d’Esquí de Muntanya a Arinsal

L’organització de Comapedrosa Andorra 2021 ha donat per inaugurats els Campionats del Món d’Esquí de Muntanya aquest dilluns 1 de març a Arinsal. Aquesta serà la segona vegada que el Principat acull aquest prestigiós esdeveniment. Durant el matí, l’esdeveniment ha realitzat la presentació oficial de la cursa, acompanyats del cap de Govern, Xavier Espot, la cònsol major de la Massana, Olga Molné, vicepresident de la Federació Andorrana de Muntanyisme, Josep Lluch, el director general de Vallnord – Pal Arinsal, Josep Marticella, i finalment el director dels Campionats del Món, Carlo Ferrari. En aquesta, s’ha pogut presentar tots els detalls d’aquesta edició. Finalment, a la tarda, s’han donat per iniciats els Campionats amb la Cerimònia d’inauguració. Els dos actes han estat molt emotius i tots els membres han volgut recordar al company Jaume Esteve. Com ha destacat Josep Lluch en l’acte, “tot el que s’ha organitzat, no hauria estat possible sense ell. El tindrem molt present durant tota la setmana i intentarem honrar el llegat que ens ha deixat”.

Durant la presentació, Olga Molné ha destacat que “la repercussió d’aquest esdeveniment és molt positiu ja que situa la Massana però també Andorra dins l’elit dels esports de muntanya i d’alta competició”. Tot i la situació generada per la pandèmia, una de les premisses per part de l’organització era poder acollir un esdeveniment mundial amb zero contagis. Així doncs, la Comapedrosa Andorra ha treballat un protocol sanitari molt estricte. Tant corredors com treballadors, voluntaris i altres agents externs, podran accedir-hi amb la realització de testos COVID-19, que permetran garantir la seguretat de l’esdeveniment. Amb la precaució adequada, esdeveniments d’aquest tipus fan que poc a poc es pugui tornar a la normalitat i així ho ha remarcat el cap de Govern, Xavier Espot, que sent satisfacció ja que “després d’uns mesos molt complicats, tornem a acollir esdeveniments esportius d’alt nivell i el més important i poder fer-ho amb totes les garanties de seguretat sanitàries tant pels organitzadors com esportistes”.

A més de destacar que la Comapedrosa Andorra és ja una cursa consolidada al país i que es possible gràcies al binomi entre la Federació Andorra de Muntanyisme, Vallnord – Pal Arinsal i tots els voluntaris i empreses col·laboradores que ho fan possible, el director general d’EMAP, Josep Marticella, ha volgut destacar la importància de l’impacte d’un esdeveniment com aquest a tot el món. Aquest any sent Campionats del Món i a diferència d’altres edicions de Copa del Món, la Comapedrosa Andorra acollirà quatre proves. Les tres primeres, la Sprint Race, Relay Race i Vertical Race, es realitzaran íntegrament al sector d’Arinsal de l’estació d’esquí de la Massana. L’única que es realitzarà fora del domini serà com ja és habitual, l’Individual Race.

Demà la Comapedrosa Andorra acollirà la Sprint Race, una de les noves proves i que es realitzarà íntegrament a la base de Comallemple, al sector d’Arinsal. Es tracta d’un recorregut variat i curt amb ascens i descens i una part a peu amb esquís adherits a la motxilla, que tindrà lloc en fases classificatòries, quarts de final, semifinals i finals. Al dia següent, el 3 de març, tindrà lloc la Relay Race, també una de les noves curses que acull la Comapedrosa Andorra. Aquesta prova tracta de realitzar dues ascensions i descensos per cada membre de l’equip de relleus i una part a peu en la segona ascensió. Cada tram de relleus és dirigit per un membre de l’equip de relleus i cada competidor només pot participar en un relleu. Finalment, el dijous dia 4 tindrà lloc la Vertical Race, tradicional cursa acollida per la Comapedrosa Andorra. L’esdeveniment conclourà amb l’Individual Race que tindrà lloc dissabte dia 6 de març però que en base a les condicions meteorològiques, el seu circuit podria ser modificat. Tal com informa el director tècnic de la Federació Andorrana de Muntanyisme i director de cursa dels Campionats del Món 2021, Carlo Ferrari, “tenim el somni de poder assolir el Pic del Comapedrosa però les condicions no són optimes ja que la sorra caiguda fa unes setmanes ha provocat que la neu es desfés molt més ràpid del normal”. Es mantindrà l’itinerari, però la decisió final no es comunicarà fins dijous dia 4 de març.

Un esdeveniment solidari

Una de les màximes de Comapedrosa Andorra és la sostenibilitat i la solidaritat en la seva organització. Tal com ha destacat Josep Marticella, la solidaritat és un eix important en tots els esdeveniments i aquest any, la cursa realitzarà una col·laboració conjunta amb la Creu Roja en la recollida d’aliments on totes les persones que vulguin participar, podran fer-ho a l’oficina de turisme de la Massana durant tota la setmana.

Totes les proves es realitzaran via streaming a través de la web de la comapedrosaandorra.com i vallnordpalarinsal.com així com un gran seguiment via xarxes socials. Així mateix, la Vertical Race, podrà seguir-se a través del web d’Andorra difusió gràcies a RTVA.