La coalició de govern confirma una vintena de reunions amb les principals forces polítiques espanyoles

“Des de la discreció, de manera coordinada amb el Govern i amb sentit d’Estat.” Així s’estan realitzant les diferents trobades i contactes per part dels grups parlamentaris de la majoria (Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos), amb les forces polítiques del Congrés de Diputats espanyol, en el marc del treball sobre el projecte de llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, segons afirmen les tres formacions en un comunicat conjunt. Només les darreres setmanes s’han establert una vintena de contactes, també amb membres del Govern espanyol, per explicar la realitat andorrana en matèria d’homologació internacional i treballar perquè el projecte de llei impulsat pel Govern d’Espanya no perjudiqui el Principat. Una d’aquestes trobades, a principis de la setmana passada, s’ha fet amb el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, impulsor d’una esmena que podria fer incloure Andorra a la llista espanyola de paradisos fiscals. En aquesta trobada es va constatar la bona predisposició d’ERC perquè aquesta esmena sigui transaccionada i finalment no afecti el Principat.

Concretament, el president del Grup Parlamentari Liberal, Ferran Costa -un dels presents a la reunió amb ERC-, ha explicat en roda de premsa aquest dilluns que els impulsors de l’esmena han informat que “no pretenien que aquesta tingués cap afectació cap al nostre país”, sinó que la voluntat era fer més clara la llei. Per aquest motiu estan disposats a transaccionar-la i no perjudicar Andorra.

Per la seva part, el president del Grup Parlamentari Demòcrata, Carles Enseñat, ha enumerat algunes de les reunions mantingudes els darrers dies amb forces polítiques de l’Estat veí: amb el PSOE, PDeCat, Junts per Catalunya, Partido Popular, Partido Nacionalista Vasco, Partido Regionalista de Cantabria o Esquerra Republicana. En totes elles s’ha constatat “la bona entesa” i voluntat d’entendre la problemàtica andorrana relacionada amb el projecte de llei i, més concretament, amb l’esmena d’ERC.

Les trobades continuaran els propers dies amb diputats que formen part de la ponència que debat la llei de paradisos fiscals, de manera que es pugui seguir fent seguiment del treball parlamentari. I sempre de manera coordinada amb el Govern i els representants diplomàtics. “Hem fet reunions i en seguirem fent tantes com faci falta”, ha garantit Costa.

Les trobades amb els homòlegs espanyols s’han fet “sense fer soroll” per respecte a totes les forces polítiques, ha refermat el president del Grup de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi d’Areny-Plandolit. “No busquen la foto, sinó resultats per al nostre país”, ha afegit. Perquè, “si es busca tant la foto, a vegades t’acabes oblidant del que realment venies a explicar”, ha alertat Enseñat. L’important és “seguir construint la bona imatge d’Andorra”, ha afegit Costa.