La CEA organitza una sèrie de taules rodones sota el títol ‘El futur a debat’

La Confederació Empresarial Andorrana organitza El futur a debat, una sèrie de taules rodones en què les persones que estan al capdavant d’algunes de les empreses més representatives dels diversos sectors empresarials del país analitzaran conjuntament els reptes que té plantejats l’economia andorrana en un escenari marcat per les incerteses, però també per les oportunitats.

Entre el 22 d’octubre i el 15 de desembre, cada setmana es donaran cita a la CEA tres personalitats destacades de cada sector empresarial, en una taula rodona que es podrà seguir per streaming a través del canal de YouTube de la patronal. Per tal de facilitar la participació, es podran formular preguntes a través de missatges directes al Twitter.

L’estrena serà aquest dijous, 22 d’octubre, a les 12.00 h. en una jornada inaugural presidida pel cap de Govern, Xavier Espot, el president de BancSabadell d’Andorra Miquel Alabern i el president de la CEA, Gerard Cadena.

El primer debat temàtic tindrà lloc, el mateix dijous 22 d’octubre, a les 16.00 h. a la seu de la CEA i estarà dedicat al futur del comerç. La trobada comptarà amb la participació de Francesc Pallàs, Viladomat, Cristina Palmitjavila, Grup Quars i Ivan Armengod, Grup Pyrenées.

La resta de debats es faran cada dimarts a les 10.30 h. i seran retransmesos per streaming a través del canal YouTube de la CEA.

“El futur a debat” tractarà diverses temàtiques com el futur del comerç al detall, els negocis on-line, el model turístic, el sector financer, el repte de la sostenibilitat, les necessitats en infraestructures, la vessant empresarial de les activitats esportives, el sector de les assegurances i la incipient indústria exportadora al país.

Per tal de garantir les mesures de seguretat, els periodistes que hi vulguin assistir en directe han de reservar plaça per les diferents sessions a través del telèfon 800020, o bé a través del correu electrònic info@cea.ad.

Enllaç conferències: https://cea.ad/el-futur-a-debat-sala-de-conferencies/