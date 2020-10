El Festival de Titelles esgota les entrades en tots els seus espectacles d’Encamp i el Pas de la Casa

El Festival de Titelles, d’Encamp i el Pas de la Casa, d’aquest cap de setmana tanca amb un balanç molt positiu tot i el context de la pandèmia. Les entrades s’han esgotat per als quatre espectacles, i les mesures de seguretat per la prevenció de la COVID19, només permetien un aforament limitat al 30%, 120 localitats a Encamp i 45 al Pas de la Casa.

El conseller de Cultura i Afers Socials, David Cruz ha manifestat que “els més petits són dels més perjudicats per les restriccions de la pandèmia i per això programar aquest tipus d’activitats pensem que pot ajudar“, el conseller també ha afegit que “amb una mica d’esforç i adaptació per complir amb les mesures de seguretat aprovades al Protocol és possible impulsar la cultura amb seguretat“.

El Festival arrencava dissabte amb l’obra “Klé” de Teia Moner a la sala de festes del Complex d’Encamp i “On vas, Moby Dick?” del Centre de Titelles de Lleida, a la sala de festes del Pas de la Casa, que incloïa el format audiovisual combinat amb música i titelles.

L’obra Klé, dirigida per Teia Moner i representada per la companyia Addaura Teatre va il·luminar la sala amb un espectacle inspirat en la vida i obra de l’artista suís Paul Klee.

L’espectacle narrava algunes de les anècdotes més destacades de la seva vida i es convidava al públic a descobrir una de les seves facetes més desconegudes: la música, gaudida en directe amb el violinista del grup musical Blaumut, Vassil Lambrinov. Segons han explicat des de l’equip de direcció, l’obra també ha patit modificacions per tal d’adaptar-se a les recomanacions sanitàries, però l’objectiu final continuava sent el mateix: entretenir el públic a base de màgia, dansa, malabars, música i titelles.

El diumenge aquest mateix espectacle va tenir lloc al Pas de la Casa a les 17 h de la tarda i a Encamp es tancava el Festival amb l’obra el’ “El Monstre de Colors” de la companyia Tutatis – Teatro imaginario inspirada en el conte infantil d’Anna Llenas amb més de 300.000 exemplars venuts i traduït a 16 idiomes.

El Conseller de Cultura i Afers Socials s’ha “disculpat” amb els infants que no han pogut accedir a les entrades per la limitació de l’aforament i ha avançat que per al mes de novembre es preveu una nova programació de teatre infantil, en aquest cas un musical dedicat a la pel·lícula de Disney La Bella i la Bèstia.

Des del Comú es té ja la mirada posada en el festival de l’any vinent amb la intenció d’incrementar les activitats per al públic infantil i en la mesura que sigui possible, si la pandèmia ho permet, recuperar els tallers com havien tingut les edicions anteriors.