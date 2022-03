La campanya de recaptació de diners per a Ucraïna de Càritas continua oberta

La col·laboració dels socis i donants de Càritas parroquial d’Escaldes-Engordany ha permès a Càritas Andorrana fer un primer enviament de 20.000 euros per ajudar a pal·liar la crisi humanitària provocada per l’agressió militar de Rússia contra Ucraïna. Amb aquesta aportació inicial l’objectiu serà satisfer necessitats essencials dels ucraïnesos vulnerables durant els desplaçaments per fugir de les zones de conflicte.

Com que es preveu que el conflicte requerirà l’ajuda i la solidaritat internacional durant força temps, la campanya de recaptació a favor d’Ucraïna continua oberta i es poden fer donatius a través de la web de Càritas Andorrana o per transferència als comptes de Càritas en totes les entitats bancàries.

El projecte d’ajuda actual a Ucraïna té una durada prevista inicial de 10 mesos i les principals accions que contempla són garantir els àpats calents, l’aigua, els kits d’higiene, el refugi per a persones que no tinguin altres opcions, l’atenció adequada a persones especialment vulnerables com són la gent gran, els discapacitats i menors, a més d’oferir suport emocional i una zona d’oci per a nens i nenes.

Les donacions es poden fer a les entitats bancàries del país o a través de la pàgina web de Càritas: www.caritas.ad.

Els comptes bancaris de Càritas Andorrana per fer les transferències són: