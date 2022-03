La quarta etapa de la Volta a Catalunya 2022 sortirà de la Seu d’Urgell

La Volta Ciclista a Catalunya ha presentat, a l’INEFC de Barcelona, la seva edició número 101, que se celebrarà del 21 al 27 de març i que, entre altres novetats, tindrà una sortida des de la Seu d’Urgell, a la quarta etapa prevista pel dia 24 i que s’acabarà a Boí Taüll. El dia anterior, la ronda catalana entrarà al Pirineu amb la meta de la Molina. I el dia 25, els ciclistes sortiran des de la Pobla de Segur.

El president de la Volta a Catalunya, Rubèn Peris, ha presentat els detalls del recorregut, que un “any més permetrà veure un gran espectacle gràcies a la riquesa del país”. Peris ha reivindicat que “la Volta és història esportiva de Catalunya, un fidel reflex de la societat al llarg de més d’un segle de vida”, i que “entre tots tirem endavant un esdeveniment que és màgic: l’únic que acosta a les millors figures del món per tot el territori català, que mostra de manera bellíssima els nostres paisatges, carreteres, i municipis a més de 15 milions d’espectadors, i amb unes imatges que arriben a 190 països”.

El responsable de l’esdeveniment també ha valorat la presència d’estrelles del ciclisme mundial com el guanyador de la darrera edició, Adam Yates; el vigent campió olímpic, Richard Carapaz; exvencedors de la Volta com Alejandro Valverde, Nairo Quintana o Richie Porte; l’excampió del món Philippe Gilbert o Tom Dumoulin. A més a més, es comptarà amb la participació de ciclistes catalans més nombrosa dels últims anys.

El recorregut

La Volta 2022 començarà el 21 de març amb una etapa de 172,2 quilòmetres amb sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols, que s’estrena com a Gran Inici de la cursa amb un recorregut “trencacames” pel massís de les Gavarres que “promet emoció des del primer dia, mantenint la tònica dels darrers anys”.

La segona etapa, dimarts 22, portarà moltes novetats: el municipi de l’Escala s’estrenarà com a seu d’una etapa de la Volta, amb la sortida d’una jornada de 202,4 quilòmetres que passarà per tot l’Alt Empordà i portarà els ciclistes fins a Perpinyà, on la cursa catalana no feia parada des de fa 67 anys. Un fet històric que continuarà a la tercera etapa, en què la capital del Rosselló serà la sortida i avantsala de les etapes d’alta muntanya.

Dimecres 23, els ciclistes enfilaran la carretera RN116, pel Conflent, per passar el Coll de la Perxa i entrar a la Cerdanya, on la meta serà tot un clàssic modern de la Volta com és l’estació de La Molina. Hi haurà amb tres ports de 1a categoria en els seus 161,1 quilòmetres de recorregut que començaran a decidir la general.

I pel que fa a l’etapa reina, dijous 24, els participants sortiran des de la Seu d’Urgell i baixaran per l’N-260 i la C-14, tot travessant Castellciutat, Montferrer, Adrall, el Pla de Sant Tirs, Organyà i Coll de Nargó. Des d’allà pujaran cap al Coll de Bóixols (1.325 m) per entrar al Pallars Jussà i seguir per Isona, Tremp, la Pobla de Segur i Senterada fins al port de Perves (1.310 m), des d’on baixaran fins al Pont de Suert, ja a l’Alta Ribagorça. La traca final serà la pujada a Boí Taüll (2.015 m). En total, 166,7 km, novament amb tres ports de primera categoria.

L’etapa més llarga de la cursa serà la cinquena, divendres 25, que unirà la Pobla de Segur amb Vilanova i la Geltrú en un recorregut de 206,3 quilòmetres que serà dels que donarà oportunitats més clares als velocistes. La sisena, dissabte 26, comptarà amb un veritable perfil de mitja muntanya en un recorregut que mostrarà el potencial per al ciclisme de la Costa Daurada. Seran 167,6 quilòmetres amb sortida a Salou i final a Cambrils en un recorregut amb tres ports puntuables que descobriran l’interior de la Serra del Montsant i les Muntanyes de Prades. Finalment, com ja és tradició la Volta es tancarà amb una etapa final amb sortida i arribada a Barcelona, diumenge 27. La capital del país torna a ser l’escenari final amb un recorregut explosiu de 138,6 quilòmetres on tot pot passar, tant en la lluita per la victòria com en la general final, sobretot amb els sis ascensos finals a l’icònic Castell de Montjuïc.

La Volta a Catalunya, la tercera prova ciclista per etapes més antiga del món després del Tour de França i el Giro d’Itàlia, arriba doncs en un gran moment a la seva edició 101, plenament consolidada dins el calendari UCI World Tour. Els millors equips ciclistes del món, un total de 24, recorreran entre els pròxims 21 i 27 de març les carreteres catalanes en un recorregut variat i atractiu.

Acte de presentació

La presentació de la Volta 2022 ha comptat amb la participació de nombroses personalitats polítiques i esportives del país com la consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya Laura Vilagrà, la secretària general de l’Esport i l’Activitat Física Anna Caula, l’alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas; l’assessor tècnic de l’Àrea d’educació, esports i joventut de la Diputació de Barcelona Antonio Carmona, el diputat de Recursos Humans i Esports de la Diputació de Lleida Jordi Verdú, la vicepresidenta del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona Camí Mendoza, el president de la Diputació de Girona Miquel Noguer i el cinquè tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona Albert Batlle, que han pres la paraula en diferents moments de l’acte.

Durant la presentació també s’han fet públics els mallots oficials de la Volta a Catalunya 2022, un any més dissenyats per la marca Gobik, amb els que es vestiran els líders de les diferents classificacions: de la general (patrocinat per Catalunya), muntanya (Caser Assegurances), regularitat (Loteries de Catalunya), millor jove (Barter) i millor català (Moritz), que s’entrega el darrer dia de cursa.

L’acte també ha mostrat, com és tradició, el cartell d’aquesta nova edició, que en aquesta edició 101 ha anat a càrrec de l’artista visual Francesca Llopis. Per la seva banda, el grup musical The Penguins ha estrenat en directe la seva cançó “Boires i retrets”, que serà la banda sonora d’aquesta edició 2022 de la Volta a Catalunya prenent el relleu de Blaumut després de guanyar el concurs coordinat a través de l’emissora iCat.