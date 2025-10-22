La brossa mental

Les imatges i paraules poden condicionar bastant el nostre comportament, és a dir, les coses que veiem i escoltem tenen la capacitat de manipular els nostres pensaments. En qüestió de segons poden canviar la nostra perspectiva sobre la nostra realitat i consegüentment, el nostre estat anímic pot alterar-se. L’ansietat, la por, el pànic, l’alegria, la il·lusió, depenent de com interpretem la nova realitat faran acte de presència. Així doncs, hem de tenir molta cura amb la informació a la qual estem exposats, perquè inevitablement, som la mitja de les cinc persones o grups amb qui més temps passem. Les xarxes socials, la família a casa, els companys de feina, del carrer, del gimnàs, del bar, etc.
En teoria, amb tots hauríem d’interactuar i parlar de temes diferents per a així potenciar la informació assimilada, però en ocasions fem justament el contrari i repetim els temes de conversació, fent-los d’aquesta manera la base del grup. S’ha d’entendre que el mateix grup o persona, no ha de saber de tot i, per tant, en un ambient podem parlar de política i en un altre, d’economia, de religió, d’esport, etc. Amb això vull dir, que no hem de barrejar-los perquè el resultat sempre és negatiu donat que, la seva visió de la temàtica és molt diferent de la nostra. Igualment, encara que escollim els grups idonis sempre hi haurà divergències entre nosaltres, però aquí radica el seu valor, perquè discutint i dialogant aprenem encara més.
Per això mateix, cada nit hem de buidar la informació problemàtica sorgida durant aquestes interaccions atès que, el nostre processador mental és de capacitat limitada i si no l’anem buidant, no deixem espai a què entri nova informació que pugui substituir l’altra. És com un got ple d’aigua bruta, a mesura que anem afegint aigua neta, el got va canviant de color fins que es torna en aigua potable. Doncs, amb la ment funciona de la mateixa manera, hem d’anar introduint informació positiva i en consonància amb els nostres valors i manera de viure.
