Granota d’ulls vermells

La granota arborícola d’ulls vermells (Agalychnis callidryas) és un amfibi originari de les selves tropicals que no creix més de 7 o 8 cm. El més característic d’aquesta granota són els seus ulls vermells quan és adulta amb nines negres verticals i la seva coloració verd, a vegades amb taques blanques.
Són d’activitat crepuscular i nocturna, i durant el dia romanen amagades entre la vegetació. Com que són de costums arborícoles és necessari mantenir-les en terraris amples i alts, amb una alçada mínima de 70 cm i amb tapa, ja que aquests amfibis poden adherir-se a superfícies llises i mullades i es podrien escapar.
A més, caldrà que se li proporcioni un substrat adequat i una manta elèctrica a sota per a mantenir una temperatura estable durant la nit de 20º i de 26-27 ºC com a màxim durant el dia. Perquè la granota es pugui remullar també se li haurà de posar una petita zona de bany. I també seria aconsellable comptar amb un sistema que polveritzi aigua ja que se li ha de proporcionar bastant humitat.
Aquestes granotes es poden alimentar amb tot tipus d’insectes (paneroles, llagostes, grills, arnes, mosques…), almenys una vegada a la setmana, encara que l’ideal és de dues a tres vegades a la setmana.
Per Tot Sant Cugat