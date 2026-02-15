La boira cancel·la la Copa d’Europa d’eslàlom de Berchtesgaden amb Gabriel i Rius

Aquest diumenge estava programada la Copa d’Europa d’eslàlom de Berchtesgaden (Alemanya), amb la presència de Bartumeu Gabriel i Àlex Rius, però finalment la cursa s’ha cancel·lat per culpa de la boira. Després de diversos canvis d’horaris des de primera hora del matí, finalment al migdia ha començat la carrera, però només han pogut completar la mateixa vuit corredors, i finalment davant de la poca visibilitat, l’organització s’ha vist obligada a cancel·lar.
De fet, el gran problema ha estat tan sols la boira, perquè la pista estava en bones condicions gràcies als treballs per a treure la neu nova caiguda prèviament, deixant d’aquesta manera la superfície de la prova en bon estat.
L’equip torna a Andorra ara per a continuar entrenant.