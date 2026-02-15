Lucas Pagès tanca tres dies de Copa del Món a Al (Noruega) amb el 13è lloc en clàssic

La Copa del Món de telemark s’ha disputat durant tot el cap de setmana a Al, a Noruega, amb la presència de Lucas Pagès a les tres curses programades. L’andorrà va ser 22è a l’sprint de divendres, 18è a l’sprint paral·lel de dissabte, i aquest diumenge ha signat la seva millor cursa, 13è a la prova de clàssic.
Divendres es va celebrar la cursa sprint amb Pagès en la 22a posició amb un crono de 2.17.66, en un dia en què la victòria va ser per al suís Nicolas Michel amb 1.55.11. “No em notava molt bé a l’inici de la cursa i feia fred, que normalment m’agrada”, va dir Pagès, que va explicar la cursa: “A la primera mànega vaig fer una errada amb un salt dolent, però guardo la calma i bé, però a una porta se m’enganxa la mà i caic. Tot i que m’aixeco i continuo ja estava lluny. A la segona, ja sabíem que no anàvem per a resultat sinó per fer una bona mànega i agafar confiança. Una cursa dura mentalment perquè aquí ja m’havia lesionat en anys anteriors. Realment un dia complicat, amb tot el treball que he fet mentalment i físicament, però és esport”.
El segon dia, dissabte, a l’sprint paral·lel va ser 13è a la classificatòria inicial, mentre que a les finals va acabar 18è, un dia en què es va imposar el francès Alexis Page. “A les qualis cometo uns errors tot i que no vaig esquiar malament. Després a l’skating em vaig caure i vaig acabar fora a la primera eliminatòria”, va explicar Pagès.
El diumenge, a la cursa en clàssic, amb victòria també d’Alexis Page (França) amb 2.26.95, Lucas Pagès ha estat 13è amb 2.43.60. “Era una cursa molt llarga, amb dos skatings, dos salts, estic bastant content tot i fer errors que m’han valgut molt. Volia tenir la línia del salt i potser estic a cinc centímetres d’ella i per això m’han posat quatre segons més, la qual cosa em fa baixar molt els llocs, però estic content pel resultat”, ha afirmat l’esquiador. “Havia de guardar la calma i ho he donat tot fins el final, i tenia energia a la part final, així que estic content perquè ha estat una cursa bona”.
L’andorrà tornarà, ara, a casa per a continuar entrenant.