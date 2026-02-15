Edgar Montellà recull el premi com a Campió d’Espanya de la classe 11

Aquest dissabte s’ha celebrat, a Madrid, la “Gala de Campeones” de la Real Federación Española de Automovilismo, on el pilot andorrà, Edgar Montellà, recollia el premi de campió de la classe 11 del circuit nacional espanyol “AutoHebdo Sport” en el seu retorn a aquesta competició i també el subcampionat en classe 3.
“Avui és el dia de la recompensa a tota la feina de l’any passat, un any de retorn al circuit espanyol on la regularitat ens va permetre estar al capdavant i recollir avui aquests dos premis. Vam tancar la temporada havent assolit l’objectiu. Vull agrair a tothom que m’ha donat suport, ja que sense els patrocinadors no seria possible seguir la meva carrera esportiva, però també a la meva família i, en especial, a la meva parella i mare dels meus fills, la Sandra”.
Recordar que la passada temporada el nacional de muntanya d’Espanya va tenir una cursa per mes, amb una parada a l’agost:
Del 25 al 27 d’abril: Estepona, Andalusia.
Del 16 al 18 maig: Subida al Fito, Astúries.
Del 31 de maig a l’1 de juny: Pujada a Arinsal, organitzada per l’ACA i amb especial rellevància per a l’Edgar per ser del club que li va obrir les portes a la competició amb el programa de “Joves Pilots ACA”.
Del 24 al 26 juliol: Subida Chantada, Galícia.
El 5 i 6 de setembre, la competició va aterrar a les Illes Canàries amb la Subida a Los Loros, cursa en la que no hi va participar per compromisos personals.
El circuit va finalitzar el cap de setmana del 26 al 28 de setembre amb la Subida a Onil, a Alacant