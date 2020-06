La bicicleta es convertirà en alternativa al transport públic?

El coronavirus (Covid-19) ha arribat per a variar molts hàbits de la nostra societat. En l’àmbit del transport, la bicicleta ha pujat com un dels mitjans de transport més adequats per a bregar amb la nova situació. I això es deu al fet que la bicicleta pot contribuir a combatre el coronavirus.

D’una banda, perquè amb ella seguim avançant per la senda de la mobilitat sostenible, millorant la qualitat d’aire que havíem experimentat últimament amb la disminució de la circulació de cotxes i per un altre, perquè contribueix a mantenir la distància de seguretat i a realitzar l’exercici físic que aquests dies no hem pogut practicar a causa del teletreball o a la restricció d’activitats esportives o d’oci.

S’ha pogut llegir i escoltar en les últimes setmanes, la denominada «febre per la bicicleta» durant la desescalada. Els qui ho han constatat sobretot han estat els fabricants de bicicletes i els tallers mecànics. Bones xifres estan obtenint també els serveis de bici compartida o bicisharing. El reestabliment del servei sembla accelerar-se atraient nous usuaris.

Per això ara més que mai cal potenciar les labors de conscienciació sobre l’ús correcte de la bicicleta, les precaucions que s’han de prendre per a circular amb seguretat per ciutat o redoblar l’aposta per la convivència entre ciclistes, vianants i conductors.

Per circulaseguro.com