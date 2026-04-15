La Biblioteca Sant Agustí de la Seu inaugurarà l’exposició “Ave M. Rostres de dona”, de Ramon Berga

Aquest proper divendres, 17 d’abril, a les 19:00 hores, el pati de la Biblioteca Sant Agustí de la Seu serà l’escenari de l’acte d’inauguració de l’exposició «Ave M. Rostres de dona». Aquesta mostra recull els darrers treballs gràfics del dissenyador i il·lustrador Ramon Berga, artista establert a l’Alt Urgell des de fa més de tres dècades. La col·lecció es podrà visitar a la capital urgellenca fins al 31 de maig.
L’etern femení com a eix conceptual
L’exposició està integrada per una sèrie de 20 obres que exploren de manera monogràfica el rostre femení. Lluny de ser retrats convencionals, les peces de Berga funcionen com a representacions idealitzades que reten homenatge a la dona. En paraules de l’artista, es tracta de “rostres de l’etern femení” i “espills de l’ànima” que connecten amb les grans icones i deesses de la història de l’art, esdevenint un tribut a la vida i a la terra-mare.
Tècnica: La riquesa del collage
Per a dotar de contingut aquesta reflexió sobre la identitat, Berga utilitza la tècnica del collage, integrant diversos llenguatges i textures en una mateixa composició. Les obres combinen elements de pintura i dibuix, fragments de fotografia i l’ús d’objects trouvés (objectes trobats), que afegeixen capes de memòria i profunditat a les imatges.
Sobre l’autor
Ramon Berga té una llarga trajectòria en el món del disseny i la il·lustració. Amb aquesta exposició, l’autor proposa un joc visual on els rostres i les màscares revelen emocions i identitats figurades, convidant a l’espectador a descobrir els estrats de la memòria que s’amaguen darrere de cada mirada.
Informació pràctica
- Inauguració: Divendres, 17 d’abril de 2026, a les 19:00 h.
- Dates de l’exposició: Del 2 d’abril al 31 de maig de 2026.
- Lloc: Pati de la Biblioteca Sant Agustí, la Seu d’Urgell.
- Horaris de visita: Dilluns: 15:30-20:00 hores; Dimarts a divendres: 10:00-13:00 hores i 15:30-20:00 hores; i Dissabtes: 09:30-14:00 hores.
Aquesta exposició està organitzada per Biblioteca Sant Agustí, i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i Biblioteques Públiques de Catalunya.