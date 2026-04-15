El Correllengua Agermanat passarà per l’Alt Urgell i la Cerdanya

Diumenge vinent, 19 d’abril, arrencarà a Prada de Conflent la primera edició del Correllengua Agermanat, una iniciativa que vol promoure la llengua catalana a través de l’activitat esportiva i cultural, amb un recorregut de més de 1.000 quilòmetres pels territoris de parla catalana i amb la llengua com a element de cohesió. Des de Prada sortiran dues flames que recorreran Catalunya en paral·lel, una per les comarques pirinenques en direcció a Lleida i l’altra pel vessant oriental, amb parades destacades a Girona i Barcelona. Ambdues es trobaran a Tarragona per a continuar plegades cap al País Valencià.
Pel que fa a la Cerdanya, el Correllengua hi arribarà el diumenge, 19 d’abril, des de la Catalunya Nord, i s’aturarà a Llívia, Puigcerdà i Bellver de Cerdanya. En aquesta darrera població, s’hi farà un acte de rebuda a les sis de la tarda, a la plaça de l’Ajuntament, que comptarà amb l’actuació de la Colla Castellera i la Colla Bastonera de Cerdanya, a més d’un concert del grup Magari. La flama sortirà l’endemà des de l’escola.
Dilluns 20 d’abril, el Correllengua continuarà cap a l’Alt Urgell, en trams que es faran corrent o en bicicleta. A la Seu d’Urgell, la flama recorrerà diversos carrers del nucli urbà conduïda per membres del SEDIS Airam i d’Integra Pirineus, amb l’acompanyament de les motos del Moto Club Ben Xops. El recorregut finalitzarà a la plaça dels Oms, on a les 14.15 h tindrà lloc l’acte central, amb un aperitiu popular, l’actuació de l’Associació Amics de la Sardana i la participació de la cantant Itsasgorak. La lectura del manifest anirà a càrrec d’Isidre Domenjó. A més, es comptarà amb la participació de les entitats andorranes Cultura Activa i Plataforma Andorrana per la Llengua, amb la voluntat de donar veu a un dels territoris on el català és la llengua pròpia.
A la tarda, el recorregut seguirà cap a Organyà, on la flama serà rebuda a la plaça de les Homilies per la colla gegantera, l’alumnat de l’Escola Miret i Sans i un berenar popular. El Correllengua prosseguirà fins a Oliana, on es farà una cercavila amb els gegants de la vila fins a la Plaça 1 d’octubre. La rapsoda Alba Mascarella serà l’encarregada de llegir el manifest a l’acte de cloenda, on s’hi sumaran diverses entitats del poble.
Inscripcions obertes
La iniciativa compta amb la implicació de diverses entitats del territori, entre les quals Òmnium Cultural Alt Urgell. Cal destacar que el Correllengua Agermanat és una proposta oberta a la participació ciutadana, i qualsevol persona s’hi pot sumar inscrivint-se als diferents trams a través del web oficial, emplenant un formulari.
Per a l’ocasió, també s’ha compost una cançó titulada “Amb el cor”, amb la participació d’artistes com Cesk Freixas, La Gossa Sorda o la Companyia Elèctrica Dharma, entre d’altres, que acompanya musicalment el Correllengua. També es poden adquirir samarretes solidàries per a contribuir al seu finançament.