719 controls i 33 detencions durant la campanya de Pasqua contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues

La Policia ha efectuat un total de 719 controls durant la campanya de Pasqua contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues, que es va posar en marxa entre el 28 de març i el 12 d’abril en diferents punts de la xarxa viària del país. En aquesta primera campanya de l’any 2026, que ha tingut una durada de poc més de dues setmanes, la Policia ha detingut 33 persones. Del total, 27 han estat arrestades per positius d’alcoholèmia, 3 per alcohol i drogues al volant, una altra per negar-se a sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia i, una darrera, que va donar positiu en alcohol, però va refusar fer-se la prova de tòxics. En un dels controls emmarcats en la campanya també es va detenir un conductor que circulava amb el permís suspès.
Set de les persones controlades es van veure implicades en accidents de circulació, 6 de danys materials i un amb ferits. La majoria de les persones arrestades (29) són residents al país i les altres 4 són turistes. Del total, 31 són homes i 2, dones.
Pel que fa a les taxes, 12 dels detinguts ho han estat per positius d’entre 0,87 i 1,20; altres 10 han registrat alcoholèmies d’entre 1,21 i 1,60; 5 més s’han situat entre l’1,60 i els 2,00 grams d’alcohol per litre de sang i, finalment, als 4 restants, se’ls ha controlat amb els índexs més elevats, positius de fins a 2,34.
Quant a les edats, de les 33 persones detingudes, 8 tenen entre 18 i 25 anys; 14 més, entre 26 i 40 anys i, les altres 11, més de 40.
Durant la campanya també s’han imposat 5 sancions administratives per conduir amb taxes d’alcoholèmia inferiors a 0,87.
Conscienciar i reduir la sinistralitat
La Policia efectua diverses campanyes durant l’any contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues amb l’objectiu de dissuadir i prevenir conductes de risc.
Aquests controls segueixen el pla d’actuació marcat pel ministeri de Justícia i Interior i es fan a proposta del Cos amb la finalitat de millorar la seguretat a les carreteres i reduir la sinistralitat. Esdevenen, per tant, una eina essencial per a continuar insistint en la importància de no barrejar el consum d’alcohol o drogues amb la conducció i conscienciar la ciutadania dels perills i les conseqüències greus que pot suposar.
La Policia fa una crida a la ciutadania i advoca pel consum zero per a evitar, sobretot, que s’hagin de lamentar danys personals que poden ser irreparables.
Durant aquest 2026, es faran tres campanyes més contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues, i se n’han previst altres cinc per a detectar, controlar i prevenir diferents imprudències en matèria de seguretat viària, amb la voluntat ferma de continuar incidint en la responsabilitat de respectar el Codi de la Circulació per tal d’evitar accidents. Aquestes cinc campanyes es faran en col·laboració amb els serveis de Circulació de les diferents parròquies.