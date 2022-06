Karibou, el projecte català per eliminar el plàstic

Joan Ramon i Xavier Pinosa, pare i fill, van decidir emprendre un nou projecte professional amb la missió d’eliminar el plàstic dels envasos d’un sol ús. La idea era crear nous materials de paper i cartó de qualitat que fos una alternativa real per a les grans empreses. Així va néixer Karibou tot just el 2020. Dos anys després, la seva fàbrica de Sant Cugat dona feina a més de 50 persones, preveu una facturació de gairebé set milions d’euros per a aquest 2022 i ja ven a marques com Carrefour o Heineken.

“Karibou neix amb la determinació de substituir el plàstic de les nostres vides“, explica Xavier Pinosa, director general. El seu pare tenia experiència en la indústria dels envasos de plàstic, mentre que el Xavier estava vinculat al món empresarial. “El meu pare podia jubilar-se, però vam decidir emprendre aquest projecte”. En una primera ronda d’inversió aconsegueixen 3,4 milions d’euros, “un petit miracle”. A través de finançament bancari, arrenquen el projecte invertint més de 5 milions d’euros en una planta de 5.400 metres quadrats a Sant Cugat.

En aquest moment comença una tasca ingent per descobrir tecnologies i materials per poder fabricar envasos sense plàstic. Com recorda Xavier Pinosa, la immensa majoria d’envasos de cartó o paper que hi ha al mercat, porten algun percentatge de plàstic. “Un got de cartó que porta plàstic no es recicla, perquè és inviable pel cost. A més, genera un impacte en el medi ambient”, afegeix. Karibou volia anar un pas més enllà i oferir un producte realment sostenible: revolucionar la indústria i eliminar el plàstic.

“La nostra vocació de fabricar a Barcelona per a tot el món, implica generar una recerca i desenvolupament molt intensius”, emfatitza. Comencen a adaptar maquinària i creen el seu propi material, hypercell, una polpa de cel·lulosa de nova generació molt avançada que ofereix les mateixes condicions que el plàstic però amb productes d’origen natural.

“El repte pel qual Karibou treballa és dotar el paper i la cel·lulosa d’origen vegetal de les condicions mecàniques i tècniques que només tenia el plàstic. La gran missió és substituir-lo per aquests productes”, destaca el director general.

El valor del producte

La invenció d’aquest material únic es converteix en una gran proposta de valor per multinacionals de tot el món, que cada vegada aposten més pel medi ambient en les seves polítiques de responsabilitat corporativa i com a reclam per vendre. Cadenes de supermercats i grans cerveseres van ser alguns dels primers a interessar-se. El fet de fabricar-se a tocar de Barcelona és també un aspecte que destaquen.

L’èxit va ser gairebé immediat: el febrer de 2021 la nova nau estava pràcticament buida i un any després ja hi ha més de cinquanta treballadors i trenta màquines fabricant a tres torns. I un dels secrets ha estat l’aposta pel mercat internacional, que suposa el 80% de les seves vendes. Bèlgica, Països Baixos, Luxemburg, Dinamarca, França o Estats Units són alguns exemples.

Aquest 2022 esperen produir un total de 3.500 tones de productes, amb el got com a protagonista, però també amb amanideres rodones per menjar per emportar o tapes de cartó. I no és estrany l’interès que han aixecat: són l’únic fabricant a Europa amb la certificació de ‘plastic free’. “Segurament som els únics del món. Ningú més avui dia s’ha posat a fer una oferta 100% sostenible. Algunes empreses tenen alguna línia sostenible, però fan molt plàstic”, afegeix Pinosa.

Karibou vol anar ampliant el seu ventall de producte i els següents seran coberts i safates amb polpa de cel·lulosa. De fet, ja estan fent proves en els vols comercials d’American Airlines. “El mercat és extremadament enorme”, apunta el director general, reconeixent que la competència acabarà apareixent: És sana, bona i et fa millorar”.

Amb només dos anys de vida, aquesta empresa catalana ja s’ha situat al mercat internacional amb un producte únic sense plàstic. La innovació ha estat un dels secrets de l’èxit i el 2021 van invertir 800.000 euros en investigació. “Hi ha una necessitat molt gran d’anar per aquest camí de sostenibilitat real. Som un petit gra de sorra, però aspirem a liderar-ho en el nostre àmbit a nivell global”, aventura Xavier Pinosa.

El futur el veuen amb un creixement continuat i una de les opcions és l’obertura de més plantes. Sigui com sigui, Karibou s’ha convertit des de Catalunya en un referent mundial dels envasos de cartó i de paper sense cap mena de plàstic.

Per Bernat Bella