Calorada al maig i canvi climàtic, per Francesc Mauri

Redacto aquestes línies, dimecres 18 de maig a les 20 hores. Acabo de passar pel davant de termòmetre més famós de Terrassa perquè està situat en plena Rambla a tocar del Mercat de la Independència i marca 29 graus. L’estació oficial de Terrassa, situada a tocar de la ciutat, però ja en àrea no urbanitzada i amb vegetació marcava a la mateixa hora 27 °C. Una diferència força acceptable per diversos motius que, precisament centraran aquest article. Tot això en espera del que serà, gairebé segur, l’article de la setmana vinent dedicat a l’episodi de calor, probablement del tot excepcional i històric.

Fixeu-vos en el meu vocabulari a l’hora de valorar excepcional, amb el probablement al davant. Reivindico amb tota la força del món la rigorositat en les afirmacions i valoracions que, cada cop més per culpa de l’acceleradíssim ritme que ens porta a “necessitem una resposta ja”. A més a més, amb articles en determinats mitjans, amb titulars febles per no dir falsos de vegada i amb continguts que fan riure.

Si llegiu aquests dies un titular, per exemple: “l’onada de calor d’aquest maig és provocada per la seva virulència pel Canvi Climàtic” us estan enganyant. Per què? Doncs perquè mentre es produeix una onada de calor o acaba de produir, igual que qualsevol fenomen no habitual o extrem, no hi ha ningú que l’hagi estudiat encara amb dades de desenes o centenars d’observatoris i amb el màxim nombre d’anys, dècades o segles de dades. Hi ha fenòmens que, si tenen raó els pronòstics, donaran valors històrics i aconseguiran rècords en els registres, doncs sí que poden tenir relació amb el Canvi Climàtic, però també, la variabilitat natural hi juga.

A partir del comentari, que ningú pensi que no em crec el Canvi Climàtic o li trec ferro. La situació que tenim i que tindrem és la pitjor amenaça per la nostra espècie i la resta, animals i vegetals que habiten el planeta.

Dit això i en espera de saber els valors assolits i la seva distribució, persistència i comportament, comentar-vos que els termòmetres 100% fiables són els que trobareu a les pàgines web dels serveis meteorològics oficials. En el cas de Catalunya, www.meteo.cat mentre que en cas de les Illes, la Franja i el País Valencià www.aemet.es, pel que fa a Andorra Meteo.ad. Els termòmetres dels cotxes acostumen a marcar força bé quan els cotxes fa estona que circulen i a velocitat elevada. De comercials en farmàcies, carrers i botigues diverses n’hi ha que s’acosten a la realitat i n’hi ha que fan riure.

Els telèfons mòbils acostumen a donar temperatures dels llocs on som basades en triangulacions dels aeroports principals i cotes que ens assignen en funció de l’altitud sobre el nivell del mar. En el cas dels usuaris d’Apple, elaborades per una empresa ubicada als EUA. Mentre que si jo estic a Xàtiva i consulto AEMET em donarà la temperatura del termòmetre situat a la vila. La del telèfon haurà sortit de la triangulació dels aeroports de Manises i l’Altet. O si estic a Sort, el telèfon em triangularà aeroport de Barcelona, Tolosa de Llenguadoc, Girona i potser Saragossa. També potser l’anomenat codi SYNOP de Lleida. Mentre que si entro a METEOCAT la dada que tindré és de l’estació situada enganxada a la vila de Sort i a tocar de la Noguera Pallaresa.

La setmana vinent, anàlisi de la calorada de maig.

Per Francesc Mauri | TV3 | @MeteoMauri