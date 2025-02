Joan Verdú, preparat per a Kranjska Gora: “Està tot en ordre per a demostrar del que som capaços”

Joan Verdú, als passats Mundials. Foto: Agence Zoom

L’esquiador del Principat, Joan Verdú, ha completat aquesta setmana d’entrenaments planificats per a la Copa del Món de Kranjska Gora (Eslovènia). Ho ha fet a Schladming primer i després a Reiteralm, tot a Àustria, abans de viatjar avui mateix -divendres- a la localitat eslovena. L’andorrà arriba en bones condicions i preparat per a estar novament entre els millors. La cita serà a les 9:30h la primera mànega, i a les 12:30h la segona.

Aquesta temporada, a la Copa del Món de gegant Verdú ha estat 15è a Beaver Creek, 7è a Val d’Isère, 8è a Adelboden i 6è a Schladming, i no va poder acabar la cursa d’Alta Badia. A la pista eslovena de Kranjska Gora, l’andorrà va ser 18è el 2023, i 17è el 2022.





Joan Verdú, esquiador: “Hem fet el warm up a Reiteralm i ho tenim tot preparat ja per a la cursa de demà a Kranjska Gora, a una pista que m’agrada molt. A més a més ens hem pogut preparar molt bé aquesta setmana, amb molt bones condicions d’entrenaments, bons companys, així que està tot en ordre per a demostrar del que som capaços i donar molt gas”.