Junts demana que els CAP de Sort i el Pont de Suert es converteixin en Centres d’Urgències d’Atenció Primària

Junts ha presentat una proposta de resolució al Parlament de Catalunya per a transformar els Centres d’Atenció Primària (CAP) de Sort i el Pont de Suert en dos Centres d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) per tal de millorar l’assistència sanitària al Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça. El text insta el Govern català a fer-ho durant l’any 2026, amb les inversions necessàries als dos equipaments i dotant l’ICS dels recursos suficients per a garantir-ne tots els requisits tècnics i professionals sanitaris necessaris.
El diputat de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, ha assegurat que disposar de dos CUAP a Sort i Pont de Suert per a atendre els problemes de salut urgents de baixa i mitjana complexitat evitaria que els usuaris haguessin de desplaçar-se fins a l’Hospital Comarcal del Pallars o a l’Espitau de Vielha, “descongestionant els serveis d’urgències hospitalàries”. I ha afegit: “No només milloraria la resolució de l’atenció primària al Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça, sinó que també resoldria la manca d’equitat sanitària que hi ha al Pirineu”.
Fàbrega ha assenyalat que els dos equipaments disposen de prou espai per a permetre, “sense una inversió gaire significativa”, transformar-los en CUAP, “amb un augment de professionals sanitaris, la realització d’analítiques i la possibilitat de fer radiografies les 24 hores del dia”.